Radim Vaculík, Právo

Mikuš věznici opustil zadním vchodem, zašel do blízké restaurace a dal si minerálku. S novináři mluvit odmítl.

Rozhodnutí soudu Právu ve středu potvrdila mluvčí soudu Markéta Puci s tím, že tamní soudci definitivně potvrdili dubnové rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6, který možný předčasný odchod Mikuše na svobodu tehdy nepravomocně povolil. Mikušovi stanovil sedmiletou zkušební dobu a dohled.

Vladimír Mikuš opouští věznici

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Dnes jsme dali příkaz k propuštění odsouzeného z výkonu trestu na Ruzyni, což znamená, že jsme potvrdili rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 6,“ řekla Právu Puci. Nadřízený městský soud tak zamítl stížnost státního zástupce, který s předčasným odchodem Mikuše domů nesouhlasil.

Odsouzený si z původního trestu odseděl zatím jedenáct let.

Není prý nebezpečný



Mikuš už žádal o podmínečné propuštění loni v březnu, tehdy to ale soud zamítl s tím, že vězení na něj nemělo patřičný výchovný vliv.

U soudu v dubnu vypovídali znalci z oboru psychologie a psychiatrie, kteří Mikuše letos v lednu vyšetřovali. „Nikdy tam nebyla pochybnost o duševní poruše pana Mikuše,“ prohlásil psychiatr Karel Hynek. Do budoucna ale Mikuš podle něj není pro společnost nebezpečný.

„Pohybuje se na svobodě, má propustky, stýká se s rodinou. Jeho celková sociální situace je příznivá v současné době,“ uvedl Hynek. „Má motiv další existence na svobodě – péče o svého nemocného otce,“ dodal s tím, že Mikuš udržuje přátelský vztah s nějakou ženou a v případě propuštění má i zajištěnou práci v sociálních službách. „Výkon odnětí svobody měl na něj pozitivní výchovný vliv,“ prohlásil ze svého posudku psycholog Josef Pavlát.

Tělo hodil do Orlíku



Mikuš v únoru 2007 zavraždil svoji milenku, se kterou pracoval ve stejné farmaceutické firmě. Nejprve ji vylákal na rande na blíže neurčené místo, vystřelil na ni z plynové pistole, aby se nemohla příliš bránit, a spoutal jí drátem ruce a nohy. Lepicí páskou jí přelepil nos a pusu a přes hlavu přetáhl igelitový pytel.

Když se žena udusila, uložil její tělo zabalené v pytlech do plastové bedny, kterou zatížil kameny a hodil do Orlické přehrady. Následně uprchl do Německa, kde ho na žádost českých úřadů zadržela místní policie, v červnu 2007 byl eskortován do Prahy.

Mikuš původně dostal v dubnu 2008 šest let za ublížení na zdraví s následkem smrti, protože se tehdy nenašlo tělo zavražděné. Jen několik dní před projednáním Mikušova odvolání vytáhli rybáři na Orlíku bednu s tělem Mikušovy milenky. Soudy jej tak ve světle nového důkazu odsoudily v prosinci 2008 za vraždu ke čtrnáctiletému trestu odnětí svobody.

Případ byl zfilmován jako jeden z dílů seriálu Případy prvního oddělení.