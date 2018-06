hon, Právo

Incident se odehrál 4. srpna v podvečerních hodinách na chodbě jednoho z domů v Ostravě-Michálkovicích. Krátce před vraždou družka B. poprosila, aby otevřel láhev vína, a potom mu oznámila, že si našla nového partnera. Následně došlo k velmi ostré hádce, při které žena B. vyzvala, aby odešel a už se nevracel. Podobnou situaci už podle soudce jednou zažil při rozchodu se svou první partnerkou. B. v opilosti následně vzal v kuchyni nůž a poté, co z bytu odešel na chodbu, žena za ním vyběhla a spustila bouři nadávek.

„Sousedé slyšeli jen křik, ale neslyšeli obsah těch slov. Až po sejití druhé řady schodiště jste se otočil a na družku zaútočil nožem, který jste měl v ruce. Zaútočil jste tak drsným, brutálním a surovým způsobem, že jste jí zasadil 26 ran. Šlo o výbuch zlosti podporovaný žárlivostí a požitím většího množství alkoholu. Ten útok byl tak masivní, že na chodbě byly objeveny zářezy a záseky na zdi. To byly rány, kdy jste partnerku minul,“ popsal soudce Vítězslav Božoň brutalitu útoku.

Tři desítky ran



Svojí ani ne třicetileté družce B. na chodbě zasadil více než tři desítky ran zejména do horní poloviny těla a do krku. Žena zemřela v nemocnici zejména na následky poranění životně důležitých orgánů, hlavně srdce, plic a žaludku.

Vztah mezi oběma partnery byl poměrně neurovnaný a v podstatě se rozpadal. „Ne že by tam docházelo k velkým násilnostem, ale často se hádali a možná v tom hrála nějakou roli i žárlivost,“ řekl k případu státní zástupce David Bartoš.

Muž se ke svému jednání před policií doznal a svého činu hluboce litoval. U soudu ale odmítl vypovídat s tím, že už všechno řekl vyšetřovatelům a že je mu nepříjemné všechny události znovu podrobně popisovat.

O děti, které se zavražděnou partnerkou vychovával, se nyní stará jejich strýc. „Bratr poškozené už má nyní dvě děti u sebe a chce si vzít i další dvě. Je to velmi obětavý člověk,“ dodal státní zástupce.

„Je úctyhodné, co ten člověk dělá, přestože on sám má své vyživovací povinnosti a svůj život a své dvě děti. Teď se chce starat o šest dětí a snaží se tomu upravit i bydlení. Je to opravdu obdivuhodné,“ ocenil soudce.