ok, Novinky

„Kontrolními orgány pražské policie bylo shledáno, že při zásahu proti cizincům v hotelu nikdo nepochybil. Nutno také zmínit, že si na zásah policistů stále nikdo oficiálně nestěžoval, a to ani nikdo z dotčených cizinců,“ konstatoval Daněk.

Jednání policistů však dále šetří Generální inspekce bezpečnostních sborů. „Případem se dále zabýváme a provádíme šetření. Ještě jsme nestihli všechny úkony, které jsme si naplánovali. Ukončení bude v řádech dnů až týdnů,“ sdělil Novinkám mluvčí inspekce Ivo Mitáček.

Eskorta přivádí útočníky z Nizozemska, kteří napadli číšníka v restauraci, k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

Policisté vtrhli do hotelu Astoria v podvečer 22. dubna. Den poté, co byl číšník v centru Prahy napaden, zadrželi sedm izraelských turistů, kteří ovšem neměli s případem nic společného. Udání na ně bylo falešné, což policisté zjistili až na služebně poté, co turisty údajně bili a vystavili je ponižujícímu jednání.

Šli v zástupu



Izraelci si stěžovali televizi Prima, že jim policisté vyhrožovali zbraněmi, bili je a nakonec je vedli Prahou na blízkou policejní stanici jako zločince. Skupina musela jít městem v zástupu a navzájem se držet za ramena.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy

Policie však uvedla, že cizincům situaci vysvětlila a ukázala jim záznam z napadení. „Policisté jim vysvětlili, že se jednalo o nebezpečné pachatele, kteří byli fyzicky dobře disponovaní, provozující bojové sporty, a proto bylo rozhodnuto o jejich zadržení za využití pořádkové jednotky,” sdělil Daněk s tím, že po omluvě se Izraelci s policisty vyfotili.

Cizinci, kteří dostali podmínky, opustili soud.

FOTO: Petr Horník, Právo

Policisté následně zadrželi pravé pachatele, skupinu turistů z Nizozemska. Zatkli je na letišti, když na ně policii upozornili spolucestující. Tři muži již dostali podmíněné tresty a opustili republiku, dva jsou ve vazbě a čekají na soud.

„Kriminalisté na případu stále pracují a v tuto chvíli se čeká na vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví v souvislosti se zraněními poškozeného. Tento posudek je důležitý pro stanovení přesné právní kvalifikace případu,“ řekl ve středu ke stíhaným mužům Daněk.