Patrik Biskup, Právo

Pětašedesátiletá Havlíčková, které je profesí právnička, odešla ze soudní síně s dvouletou podmínkou, zákazem působení ve statutárních orgánech spolků a navíc musí zaplatit škodu více než dva milióny korun. Rozsudek není pravomocný, Havlíčková se na místě odvolala.

Na případ před třemi lety upozornilo Právo a odstartovalo tím policejní vyšetřování. „Neudělala jsem nic, co by kočky poškodilo,“ to byla jediná věta, kterou Havlíčková u soudu reagovala na obžalobu.

Podle státního zástupce Libora Řeřichy se Havlíčková dopustila trestného činu porušování správy cizího majetku. Za vinu jí dává především značně nevýhodný prodej domu v nejatraktivnější a nejdražší bytové zóně v Plzni, který kočičí spolek zdědil společně s Ligou na ochranu zvířat v roce 2010 po smrti známé profesorky mikrobiologie a milovnice zvířat Aleny Tomšíkové.

Spolek přišel o tři milióny



„Spolek tímto prodejem přišel o více než tři milióny korun,“ uvedl Řeřicha s tím, že Havlíčková před prodejem účelově nechala změnit stanovy spolku tak, aby byla jediným statutárním zástupcem a mohla samostatně nakládat s jeho majetkem.

Dvoupodlažní objekt s pozemkem o výměře 1400 metrů čtverečních stojí ve vilové čtvrti Lochotín, kde řada tamních rezidentů patří mezi známé a úspěšné osobnosti. Soudní znalec nemovitost ocenil na téměř sedm miliónů korun. Dům se nakonec prodal ani ne za čtyři milióny a kočkám z toho zůstalo jen pár set tisíc korun. O celou transakci se starala právě Havlíčková.

Ta nejdříve odkoupila od Ligy na ochranu zvířat její poloviční podíl za tři milióny a obratem pak celou nemovitost prodala podnikateli Jiřímu Dobrému za 3,8 miliónu korun včetně desítek obrazů v interiéru, jež byly součástí oceněného majetku v závěti. To vše bez vědomí a souhlasu členské základny spolku. Po transakci jí na soukromé konto přibyl milión korun.

Místopředsedkyně nic nevěděla



„Ačkoli věděla, že cena nemovitosti je znaleckým posudkem stanovena na částku 6,8 miliónu korun, bez jakéhokoli výběrového řízení ji prodala přímému kupci za částku ve výši 3,8 miliónu korun,“ sdělil dále žalobce.

Místopředsedkyně spolku Helena Straková před soudem potvrdila, že o dědictví po Tomšíkové věděla pouze obecně. O tom, v jakém je rozsahu, neměla ani tušení.

„Měla jsem na starosti pouze provozní věci spolku, jako je péče o kočky, úklid a podobně. Záležitosti spojené s financemi vyřizovala paní Havlíčková. Věřili jsme tomu, že jako právnička se postará i o to dědictví ve prospěch spolku,“ prohlásila Straková s tím, že podrobnosti o prodeji domu včetně informací o další nemovitosti, finanční hotovosti a cenných obrazech, které Tomšíková spolku dále odkázala, se poprvé dozvěděla loni až od reportéra Práva. „Byla jsem z toho hodně překvapená,“ dodala.