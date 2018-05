mip, Právo

„To bude kvůli rozsahu celého spisu, který má zhruba 20 tisíc stran, pokračovat ještě ve středu,“ řekl soudce Petr Neumann.

Podle mluvčí Krajského soudu v Liberci Karoliny Francové znamená předběžné projednání obžaloby to, že soud považuje za důležité před hlavním líčením přezkoumat, zda obžaloba poskytuje dostatečný podklad pro další pokračování v řízení.

Podle Francové se mohou v neveřejném předběžném projednání řešit různé konkrétní věci, například otázka příslušnosti soudu. „Může jít i o prověření toho, zda v přípravném řízení nedošlo k závažným procesním pochybením, která by už v řízení před soudem nebylo možné napravit, nebo zda byly dostatečně zjištěny všechny skutečnosti, o kterých by se mělo dále jednat,“ upřesnila mluvčí.

Kromě hejtmana Půty je v případu obžalováno dalších 12 lidí a čtyři firmy. Obvinění jsou podezřelí například z poškození finančních zájmů EU, podplacení, přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Půta byl policisty obviněn už v listopadu 2014 a od počátku své obvinění odmítá. „Ničeho nezákonného jsem se nedopustil,“ reagoval hejtman naposledy v prosinci po předání spisu k soudu.

„Policie mi klade za vinu, že jsem projekt geotermálních lázní aktivně prosazoval. To je ale součástí práce hejtmana. Kritiku bych si zasloužil spíš za to, kdybych to nedělal. Žádný úplatek jsem za to, ani za nic jiného, nedostal,“ uvedl Půta.