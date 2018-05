Petr Kozelka, Právo

Riegl notně posilněný alkoholem usedl za volant autobusu a mířil na svou první zastávku, když zcela ignoroval červenou na semaforu a vjel do frekventované křižovatky ulic Zvonařka a Plotní.

„Narazil tam do pravého boku osobního auta a vozidlo před sebou tlačil několik desítek metrů. Řidička utrpěla těžká zranění včetně několika zlomenin, dočasně jí ochrnuly horní a jedna dolní končetina, následky fyzické i psychické si nese dodnes,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce.

Nešlo o žádnou nedbalost, alkohol u něj byl zcela více než úmyslný. Ať už z jakéhokoli důvodu, byl pod vlivem alkoholu už od rána a vozil lidi. soudce Michal Kabelík

Čtyřletý hoch měl kromě různých pohmožděnin i komplikovanou zlomeninu ruky.

Pro řidičovo jednání neměl senát v čele s Michalem Kabelíkem žádné pochopení. Upozornil, že řidič podle všeho nastoupil hned ráno do práce opilý a vozil lidi na lince z Brna do Kyjova. Poté si o přestávce zavdal ještě vodky a chystal se na linku, jejíž trasu podle svých slov ani pořádně neznal.

„Okolnosti činu zcela vylučují úvahy o jiném trestu než nepodmíněném. Nešlo o žádnou nedbalost, alkohol u něj byl zcela více než úmyslný. Ať už z jakéhokoli důvodu, byl pod vlivem alkoholu už od rána a vozil lidi. Pak si o přestávce dal vodku, ani nevěděl, kudy má jet, a přesto vyrazil pro cestující. Co se mohlo stát, kdyby lidé do autobusu skutečně nastoupili a on by je vezl takto opilý,“ kroutil hlavou soudce Kabelík.

Chtěl bych se všem omluvit. Jsem zlomený muž, přišel jsem o manželku, rodinu, práci i řidičský průkaz. Zdeněk Riegl

Dvaapadesátiletý řidič před soudem slzel a tvrdil, že kdyby měl jednou v životě možnost vrátit čas, udělal by to zrovna v tomto případě. „Chtěl bych se všem omluvit. Jsem zlomený muž, přišel jsem o manželku, rodinu, práci i řidičský průkaz. Přesto jsem si teď našel zaměstnání a jsem připraven splácet do konce života. Jsem ochoten nést následky, které jsem způsobil,“ tvrdil u soudu Riegl.

U soudu kromě závěrečné řeči ale odmítl vypovídat. Na policii po nehodě tvrdil, že byl nervózní z toho, že neznal přesnou trasu linky, na kterou měl vyjet, a proto si koupil vodku a džus. „Dal jsem si ale jen jednoho panáka,“ tvrdil policistům. Jak to, že nadýchal přes dvě promile, ale vysvětlit nedokázal.

„Případná by byla podmínka”



Podle jeho obhájce by případu slušel podmíněný trest. „Až na nějaký hřích z mládí pouze jednou vybočil z jinak slušného života. Vzhledem k jeho bezúhonnosti a s přihlédnutím k dobrému pracovnímu hodnocení by byla případná podmínka,“ argumentoval obhájce.

Riegl nechtěl trest komentovat, jeho obhájce si nechal čas na rozmyšlenou pro případné odvolání.