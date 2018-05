bad, Novinky

O mladíkově vině nebylo pochyb, sám se k vraždě už při hlavním líčení přiznal. Otázkou tak zůstávala výše trestu. Podle předsedy senátu Jiřího Lněničky jde o velice hraniční záležitost.

„V tomto případě tu misku vah na stranu obžalovaného převážil jednoduchý časový údaj. Obžalovaný se dopustil skutku třicátého června, přičemž osmnácté narozeniny oslavil dvanáctého června. Pokud by se jí dopustil o těch osmnáct dnů dříve, byl by pokládán za mladistvého,“ vysvětlil Lněnička s tím, že jde o jasnou disproporci.

Mladík podle něj čin neplánoval tak, aby ho spáchal před nebo po osmnáctých narozeninách. Už Krajský soud v Praze, který v březnu poslal obžalovaného na deset let za mříže, se přiklonil k názoru, že nešlo o nijak promyšlenou a plánovanou vraždu.

Deset let je moc



Desetiletý trest tak působil na odvolací soud příliš tvrdě. „Máme za to, že v případě obžalovaného by uložení trestu v té trestní sazbě, která začíná cifrou deset let, bylo nepřiměřeně přísné,“ konstatoval Lněnička.

Soud tak částečně vyhověl mladíkově odvolání, ve kterém se jeho obhájce snažil o snížení trestu na pět až sedm let. Státní zástupkyně nicméně oponovala, že k takovému kroku není důvod už jen proto, že krajský soud v Praze překvalifikoval čin z vraždy s rozmyslem na prostou vraždu, u které je spodní hranice trestní sazby o dva roky nižší.

„Neměl jsem v úmyslu, aby se ten skutek stal tak brutálním způsobem. Když jsem ho páchal, tak jsem nepřemýšlel nad tím, jak bych způsobil ještě více bolesti,“ uvedl ve středu ve své závěrečné řeči mladík.

Gymnazista rdousil, pořezal a ubodal svou matku loni na konci června poblíž Prahy. K činu ho vedly dlouholeté hádky a údajná šikana ze strany matky. Zakazovala mu prý koníčky nebo přístup na internet.

Poslední kapkou bylo, když mu odmítla podepsat výpis z vysvědčení. Kvůli tomu vznikla další hádka, a když se chtěl obžalovaný jako obvykle uklidnit na internetu, zjistil, že mu matka vypnula wi-fi. To jej rozčílilo, zezadu přistoupil k matce sedící v kuchyni a začal ji rdousit. Žena se bránila a ze židle spadla, mladík vytáhl nůž a několikrát ji řízl a bodl do krku. Žena na místě zemřela.

Navzájem se nenáviděli



Společné soužití s matkou mladík soudu popsal jako dlouhodobě konfliktní. Údajně mu vyčítala všechno možné. „Prakticky každý den mi nadávala, různě mě ponižovala,“ uvedl mladík u Krajského soudu. Po pět let od rozvodu rodičů se s matkou hádal kvůli drobnostem, například kvůli jinak položené sklenici, než měla být.

Kvůli hádkám s matkou začal mít deprese a sebevražedné sklony, pokusil se podřezat nebo otrávit toluenem. Kvůli stresu se mu zhoršil prospěch ve škole, což vedlo k dalším hádkám. „Byli jsme dva lidé, kteří se navzájem nenáviděli. Několikrát mi řekla, že mě nepovažuje za svého syna, že je se mnou příbuzná pouze biologicky,“ zhodnotil svůj vztah s matkou mladík.