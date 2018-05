bad, Novinky

Šestapadesátiletého Gála trápili podle jeho slov dva bezdomovci, kteří si na jeho pozemku postavili stany, a chodili za nimi lidé přes jeho zahrádku v chatové kolonii v pražském Hloubětíně.

„(Poškozený) je drogový dealer, lidi za ním chodili přes moji zahrádku. Klidně i dvacet lidí za noc. V tom byl ten problém. Chalupu jsem si koupil, abych si odpočinul. Nemůžu chodit, tak chci mít klid,“ vysvětloval soudu Gál.

S nezvanými hosty se prý snažil domluvit, volal na ně policii, ale příliš to prý nepomáhalo. „Chvíli to dodržovali, pak zase ne. Bylo to takový různý,“ dodal Gál.

Vše si na mě vymysleli, hájí se muž



Spory vyvrcholily loni v listopadu. Podle obžaloby Gál po kratší hádce udeřil o čtyřiadvacet let mladšího muže zezadu motykou do hlavy, když byl sehnutý u stanu a balil si své věci. Jednou ranou mu rozbil hlavu.

„Řek jsem mu, ať si sbalej stany a odejdou, a on mě napadl, prošlápl mi nohu. Myslím si, že si ublížil o ten kámen, co tam byl,“ popisoval Gál incident. „Najednou proti mně vystartoval a přitom mi šlápl na nohu. Chtěl mě udeřit, já mu to vykryl a udeřil ho do prsou. Odbelhal jsem se do chalupy a tam jsem si zapálil,“ upřesnil.

Vinu na mužově zranění odmítl. „Nikomu jsem neublížil, nikoho jsem motykou neudeřil, pouze jsem se jenom bránil, já byl napadenej,“ ujišťoval soud.

Rovnou nabídl svoji hypotézu. „Podle mě to bylo na mě naplánovaný, aby se mě zbavili. Já měl docela velkej majetek, tak aby si to rozebrali,“ uvedl Gál s tím, že na zahrádce žádnou motyku neměl a až po čtyřech dnech po konfliktu se našly prý rovnou čtyři u něj ve sklepě.

Šaolinský majitel všehomíra



Život dvaatřicetiletému muži zachránila včasná lékařská pomoc, kterou zavolali sousedé. Ti u soudu jako svědci uvedli, že je Gál z jejich pohledu spíše „snílek a velký pohádkář“. Gál u soudu prohlásil, že vystudoval leteckou akademii, býval policistou, vyšetřovatelem, ale i řidičem.

Jeho tvrzení ale trošku zpochybnil jeden z jeho sousedů. „Tvrdil o sobě (Gál), že vyrůstal v šaolinu, že byl v legii, že je to pilot a majitel všehomíra,“ uvedl soused, který po napadení zavolal záchranku. „Tahle krysa si vybrala nejmladšího člena, kterýho mohl,“ neodpustil si poznámku na Gálovu adresu jeho soused.

Ani soudní znalkyně se příliš neztotožnila s Gálovou teorií o způsobení zranění kamenem. Podle ní tomu rána v hlavě poškozeného neodpovídá, zlomenina by po nárazu měla jiný tvar. Naopak ránu motykou označila za mnohem pravděpodobnější.

U soudu ze zdravotních důvodů nevypovídal poškozený, který je v současnosti na Slovensku, stejně jako jeho kamarád, který byl přímo u incidentu. Jeho výslech bude proveden pravděpodobně přes telemost. Jednání bude pokračovat v červenci.