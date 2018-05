Novinky

„Přál bych jim co nejvyšší trest, aby to byl odstrašující příklad pro další cizince, kteří navštíví Prahu, Českou republiku,“ řekl číšník. Při incidentu se udeřil hlavou o zem, doktoři mu museli spravovat lebeční kost v obličejové části hlavy. „Mám tam šrouby, skelet,“ řekl Miroslav televizi Prima.

Video, kde je vidět napadení, už prý měl možnost jednou shlédnout. „Moc se na to ale ještě nechci dívat, byl jsem napůl mrtvý na zemi,“ dodal.

„Nejvíc si přeji, abych byl zdráv jako před začátkem tohoto nešťastného incidentu, co se mně udál. Taky mě čeká těžká operace. Doufám, že nebudu mít trvalé následky do budoucna a vše dopadne výborně. Abych se mohl dále plně věnovat roli otce, bez nějakých dalších psychických újem na zdraví,“ odpověděl už dříve Miroslav deníku Právo na otázku, co si nyní přeje. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Cizinci zmlátili číšníka v centru Prahy (archivní video)

Reportér a moderátor Primy Josef Klíma rozhovor natočil díky náhodě. Během svého pobytu v pražské Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí, kde byl kvůli akutní operaci zubu moudrosti, totiž zjistil, že vedle v pokoji je hospitalizovaný číšník brutálně napadený skupinou cizinců. Vzhledem k okolnostem číšník odpovídal zatím jen zády na kameru.

Číšníka napadla skupina Nizozemců v sobotu 21. dubna potom, co se muži dostali do potyčky s personálem pražské restaurace. Zaměstnanci podniku je upozornili na to, že by na zahrádce restaurace neměli pít vlastní alkohol. [celá zpráva]

Sedm mužů zadržela policie o dva dny později na pražském letišti po upozornění cestujících a dispečera kamerového systému. [celá zpráva]

Video

Policie na letišti zadržela podezřelé cizince, kteří měli surově zmlátit číšníka (archivní video)

Ze sedmi členů party policisté krátce po zadržení dva muže pustili s tím, že se situaci snažili spíše klidnit. Jejich tři společníci, kteří se na útoku podíleli menší měrou, od Obvodního soudu pro Prahu 1 odešli kvůli výtržnictví s osmiměsíční podmínkou, zároveň jsou na pět let vyhoštěni ze země.

Dvojici bratrů, kteří do číšníka kopali a bušili pěstí, poslal soud do vazby, kde si počká na soud. Za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví jim hrozí až deset let za mřížemi. [celá zpráva]

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Soud vzal do vazby nejaktivnější útočníky, kteří mlátili číšníka (archivní video)

Případ vyvolal ohlasy i v Nizozemsku. „Když vidím záběry z bitky, do které jsou zapleteni nizozemští občané, stydím se,“ prohlásil šéf nizozemské diplomacie Stef Blok. To, co se stalo, považuje za strašné. [celá zpráva]