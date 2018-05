Petr Kozelka, Právo

Z činu se u brněnského Krajského soudu zpovídal čtyřiačtyřicetiletý Jan Reckziegel, jenž si ve středu vyslechl trest 14 let vězení za pokus vraždy. Jeho oběť z útoku vyvázla notně potlučená, ale živá.

Žena se svým psem bydlela v provizorní boudě na okraji města a Reckziegel u ní občas přespával. Osudný večer se ale dvojice pohádala a na místo nakonec jela i policejní hlídka, aby rozčíleného muže vykázala pryč. Jenže muž se ještě v noci na místo vrátil, ženu i se spacákem vyvlekl z chatrče a dovlekl ji k blízkému potoku.

„Tam jí strčil hlavu pod vodu a topil ji. Její pes, středně velký kříženec, ji ale začal bránit, proto obžalovaný pustil ženinu hlavu. Ta se mu pak vysmekla, dostala se z potoka a snažila se utéct. Obžalovaný ji ale dostihl, povalil a brutálně bil a kopal, dokud neupadla do bezvědomí. Řval na ni, že ji zabije,“ řekl v obžalobě státní zástupce Jiří Morava. Upozornil také, že Reckziegel ženu zamýšlel utopit, k čemuž nedošlo jen díky psovi.

Kdybych ji chtěl zabít, vezmu si sekeru, tvrdí muž

Obžalovaný u soudu popřel, že by chtěl svou známou zavraždit, chtěl ji prý jen vymáchat v potoce. „Kdybych ji chtěl zabít, tak tam byly sekery, nože, pily, to bych se s ní netahal k potoku. A že ji zachránil pes, je nesmysl, ten se všeho bojí, je to pes hňup, ten by nikoho nedokázal zachránit,“ tvrdil už několikrát trestaný Reckziegel.

Žena ale měla jistojistě za to, že právě díky psovi se vysmekla z útočníkova sevření. „Topil mě v tom potoce a pak jsem uslyšela svého pejska zavrčet jako ještě nikdy, nato on zakřičel, že tu bestii taky zabije, a já jsem měla volnou hlavu. Když jsem se probrala, byl můj pejsek u mě,“ vypověděla žena u soudu.

Senát v čele s Milošem Žďárským se po výslechu svědků a znalců přiklonil k verzi napadené ženy. „Důkazy k odsuzujícímu rozhodnutí jsou dostatečné. Senát vycházel především z výpovědi poškozené,“ konstatoval soudce a upozornil i na závěry znalců. Podle nich obžalovaný pohrdá ženami, jsou pro něj méněcennými stvořeními, která jen otravují.