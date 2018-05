pem, Právo

Oznámení o nehodě přišlo podle něj na tísňovou linku hasičů v 19.22 hodin. Na místě byli do několika minut. Velitel potvrdil, že zde došlo ke srážce osobního automobilu Škoda Felicia s dodávkou značky Fiat. „V době našeho příjezdu tam již zasahovala zdravotnická záchranná služba, která si do své péče převzala zraněné osoby. Do nemocnice bylo postupně odvezeno celkem pět účastníků nehody,“ uvedl mluvčí.

Zásah skončil ve 22.06. Poté byl na silnici obnoven plynulý provoz.

FOTO: HZS Zlínského kaje

Hasiči, jak dále informoval, zajistili místo havárie a zabezpečili vraky vozidel proti nebezpečí vzniku požáru. Provozní kapaliny, které z nich unikly, byly zachyceny a zlikvidovány pomocí sypkých sorpčních látek. „Jakmile policie ukončila dokumentaci nehody, oba vraky jsme odstranili mimo komunikaci, aby mohl být obnoven plynulý provoz. Zásah byl ukončen ve 22.06 hodin,“ dodal Řezníček.