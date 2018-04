Adéla Jelínková, Právo

Pětatřicetiletému číšníku Miroslavovi se před více než týdnem bezpochyby změnil život. Všichni ho chtějí slyšet mluvit, všichni chtějí vědět, co se s ním děje. On si ale přes enormní mediální humbuk a nekonečné nabídky finanční pomoci přeje jediné – vrátit se ke svému malému synkovi a zapomenout na trauma, které mu šedesátisekundová potyčka způsobila.

„Nejvíc si přeji, abych byl zdráv jako před začátkem tohoto nešťastného incidentu, co se mně udál. Taky mě čeká těžká operace. Doufám, že nebudu mít trvalé následky do budoucna a vše dopadne výborně. Abych se mohl dále plně věnovat roli otce, bez nějakých dalších psychických újem na zdraví,“ odpověděl o víkendu Miroslav Právu na otázku, co si nyní nejvíce přeje. Svou identitu si i nadále poctivě střeží, zmocněnce pro komunikaci s médii mu dělá bývalý kriminalista Jiří Brych.

„Známe se pár let. Míra ví, že jsem býval vyšetřovatelem násilných trestných činů, tedy toho, co se mu teď stalo. Bylo přirozené, že jsem schopen mu pomoci, protože to znám z praxe. Navíc bezpečností se zabývám pořád,“ vysvětlil svou angažovanost Právu Brych.

Eskorta přivádí útočníky z Nizozemska, kteří napadli číšníka v restauraci, k vazebnímu zasedání.

FOTO: Petr Horník, Právo

Jaké konkrétní úkony ho čekají, však Brych nechtěl upřesnit. Podle dostupných informací napadený muž již prodělal operaci poraněného oka a lékaři mu musí dát dohromady rozbitou čelist.

„Snad po operaci budeme chytřejší. I když není v ohrožení života, je stále na jednotce intenzivní péče, to znamená velmi omezený pohyb a pod stálou kontrolou. Dva dny byl ale v umělém spánku s krvácením do mozku,“ připomněl Brych.

Video

Rozhovor s recepčním hotelu

Rodina dojíždí z Brna, kolegové zakládají účet



Situaci komplikuje i fakt, že Miroslavova rodina nežije v Praze. Číšník je z Brna, do Prahy za prací dojížděl vždy na několikadenní turnusy.

„Míra je s rodinou v každodenním kontaktu, ať návštěvou, či telefonicky. Myslím, že se to neliší od jiného pacienta, který musí ležet v nemocnici, a rodina ho buď navštěvuje, nebo mu volá. Samozřejmě má na něj rodina pozitivní vliv,“ řekl zmocněnec.

Kromě rodiny jsou mu velkou oporou i přátelé a kolegové z restaurace Kogo Polpo, kde minulou sobotu k tragickému incidentu došlo. Se snahou o pomoc se ale hlásí i cizí lidé.

Cizinci, kteří dostali podmínky, opustili soud.

FOTO: Petr Horník, Právo

„Mezi kolegy má opravdové kamarády, kteří za něj teď chodí do práce. Spousta lidí ale chce různým způsobem pomoci. Od některých chodí přání, někteří zase chtějí pomoci zkušenostmi a samozřejmě chodí i finanční nabídky. Co vím, tak jeho přátelé pro něj zakládají transparentní účet,“ prozradil Brych.

Nabídku finanční kompenzace od dvou nizozemských bratrů, které za číšníkovo napadení čeká v Česku soud, ale zatím Miroslav neřeší. „Tohle je věc, která teď není na pořadu dne. Důležité je to, aby se co nejrychleji vrátil do normálního života. Za sebe jako za dlouholetého praktika můžu říct, že to, že obvinění chtějí klienta odškodnit, beru nyní trochu s rezervou. Podobné situace jsem zažil mnohokrát. Jsme v první fázi vyšetřování a až čas ukáže,“ sdělil Brych.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Nizozemci podezřelí z napadení číšníka přicházejí k soudu

Policie ho ještě nevyslechla

Vyšetřování by podle něj mělo pokračovat ve chvíli, kdy bude Miroslav úspěšně po operaci a bude schopen výslechu. Proto muži prozatím nechtějí v médiích uvádět detaily samotné události. Nad tím, jaké tresty by byly pro pětici útočníků nejspravedlivější, prý číšník v současnosti nepřemýšlí.

Jak už na začátku minulého týdne řekl státní zástupce Jan Lelek, klíčové pro kvalifikaci činu budou znalecké posudky, které posoudí míru zdravotních následků. V tuto chvíli jsou dva bratři z Nizozemska obviněni z těžkého ublížení na zdraví, hrozí jim až deset let vězení, ovšem kvalifikace se může ještě zpřísnit.

Video

Státní zástupce a mluvčí soudu o Nizozemcích. Zdroj: Novinky

„Rozmýšlení nad tím, co k těm lidem vlastně cítí, by mohlo vytvářet emoce, které by nám k uzdravení moc nepomohly. Myslím, že až po delší době je člověk schopen říct, jestli bylo spravedlnosti učiněno zadost, či nikoliv,“ zhodnotil Brych.

Podle něj Miroslav nikdy nemluvil ani o tom, že by litoval toho, že se do potyčky se sedmi cizinci pustil. „Nezaznamenal jsem, že by nějak litoval toho, jak se zachoval,“ řekl Brych s tím, že si rovněž nemyslí, že by chtěl Miroslav po incidentu najednou změnit svůj profesní život, když jako číšník pracuje už dvacet let.