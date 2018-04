ČTK

Podle obžaloby plánoval Barták vraždy a vydírání na podzim 2013 ve vazební věznici v Liberci. Vraždy podle spisu plánoval ze msty za předchozí odsouzení, peníze získané z vydírání chtěl využít k útěku z vězení. Zajistit to měl spoluvězeň, který ale místo toho vše oznámil.

Barták od počátku tvrdí, že je nevinný. Lékař ve středu zopakoval, že šlo o běžné vězeňské debaty a že svá slova nemyslel vážně. Podle něj tak hovořil pod vlivem alkoholu, kupoval si vodku od spoluvězně. Za litr platil 1000 korun.

Za obtěžování dostal 12 let



Klíčovými důkazy byly videonahrávky, které spoluvězeň při debatách s Bartákem pořídil. "Nic nebylo myšleno vážně, bylo to v alkoholovém opojení," řekl lékař. Myslí si, že ho chtěl spoluvězeň nahrávkami vydírat, a když viděl, že neuspěje, předal je policii. Jak se záznamové zařízení do věznice dostalo, spoluvězeň neprozradil. Měl vypovídat i u soudu, ale odmítl to.

Soud bude pokračovat výpověďmi dalších svědků, poté hlavní líčení odročí. Barták podle obžaloby plánoval násilnou smrt bývalého šéfa vojenské tajné služby Andora Šándora, advokáta Oldřicha Choděry a pravoslavného kněze Eugena Freimanna. Vydíráním chtěl získat přes 80 miliónů korun, jež hodlal využít k útěku z vězení za pomoci vrtulníku a vycestování do ciziny, konkrétně přes Polsko do Běloruska.

Už dříve soud Bartáka poslal na 12 let do vězení za sexuální obtěžování asistentek, na čemž se po zásahu Nejvyššího soudu nic nemění.