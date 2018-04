ok, aje, Novinky, Právo

„Kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů pro trestný čin těžké ublížení na zdraví a podali podnět na jejich vzetí do vazby, o čemž bude rozhodovat soud. Dalším třem mužům sdělili podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví, což bude zpracováváno ve čtrnáctidenním zkráceném přípravném řízení,” uvedl Daněk.

U posledních dvou cizinců bylo podle něj vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, snažili se ho spíše uklidnit. „Ti byli propuštěni na svobodu,” konstatoval mluvčí.

Podle Daňka muži ve věku 24 až 32 let předložili nizozemské pasy.

Video

Zadržení cizinců podezřelých ze zbití číšníka v centru Prahy

Policie během dopoledne upřesnila informace tykající se dopadení. „Policie musí upřesnit prvotní informace ohledně oznámení, které jsme přijali v souvislosti s výskytem podezřelých mužů na letišti. Ještě před tímto zadržením jsme přijali informace od několika dalších oznamovatelů o tom, že se muži nacházejí na letišti. V ten okamžik již byl jejich pohyb monitorován kamerami bezpečnostního dispečinku letiště s cílem zadržet je,“ uvedl Daněk.

V pondělí policie informovala, že na policii volala jedna cestující. [celá zpráva]

Sportující boxeři



Sedm útočníků zadržela policie v pondělí vpodvečer. Seděli na zahrádce jedné z restaurací a byli překvapeni. Všichni jsou sportovci, posilují, boxují, jsou fyzicky velmi zdatní, řekl Novinkám kriminalista Miroslav Hyhlík.

Policie na letišti zadržela podezřelé cizince, kteří měli surově zmlátit číšníka.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Podle něj byli Nizozemci v Praze na dovolené, jezdili do ČR častěji, nebyli tu poprvé. Tentokrát jejich pobyt trval od pátku do pondělí.

Policisté požádali o pomoc při pátrání v neděli odpoledne především personál hotelů či penziónů, který by muže poznal. Kriminalisté tehdy uvedli, že cizinci na personál restaurace ve Vladislavově ulici zaútočili poté, co je upozornil, že na zahrádce restaurace nemůžou pít vlastní, donesený alkohol. Hádka pak přerostla v surové napadení jednoho z číšníků. Cizinci muže povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi do hlavy a kopat do něj. Muž utrpěl těžké zranění.

Následně vyšlo najevo, že cizinci měli násilný konflikt už o den dřív v baru v ulici V Kolkovně. Jeden z nich tam dal ránu pěstí muži, jenž se zastal ženy, kterou měli cizinci osahávat. Policie se zabývá i touto událostí. [celá zpráva]