ok, Novinky

Napadení se odehrálo po sedmé hodině večer ve Vladislavově ulici, kam sedm mužů přišlo a chtělo pít svůj alkohol. Obsluha se jim to snažila rozmluvit a strhla se hádka, která vygradovala v napadení.

„Skupina sedmi mužů zaútočila na personál restaurace, jednoho číšníka povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Když poškozený zůstal bezvládně ležet na zemi, tak podezřelí z místa utekli,“ informoval Novinky mluvčí policie Jan Daněk.

Muži podezřelí z napadení

FOTO: Policie ČR

Podle něj muži poté utekli na tramvaj číslo 14 jedoucí směrem na Karlovo náměstí. Zraněný muž skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče ve velmi vážném stavu a musel podstoupit operaci hlavy.

Muži podezřelí z napadení

FOTO: Policie ČR

Kriminalisté mají za to, že jde o cizince, kteří by mohli bydlet v některém hotelu či penzionu v Praze. „Proto prosíme především recepční a všechny jiné svědky, jestli muže viděli nebo vědí, kde by se mohli nacházet, ať kontaktují tísňovou linku 158,“ požádal Daněk.

Policie případ vyšetřuje jako trestný čin těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, za které mužům hrozí až deset let odnětí svobody.