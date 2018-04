Miloslav Hradil, Právo

Zákrok zahájili hasiči kolem 19. hodiny. „Profesionální hasiči z Valašských Klobouk a dobrovolní z Nedašovy Lhoty zjistili, že asi dvouletý pes je uvězněn nikoliv v kanálu, jak jim bylo ohlášeno, ale v kanalizační plastové rouře průměru asi 40 centimetrů, a nemůže ven,“ uvedl mluvčí.

Pes byl už podle něj asi 50 metrů na území Slovenské republiky, informováno tak bylo i operační středisko hasičů v Trenčíně.

„Průměr kanalizační roury neumožňoval hasičům vlézt do kanálu. Snažili se tak zabránit dalšímu postupu psa do útrob kanalizace. To se jim podařilo pomocí natlakované požární hadice. Nastala pak druhá fáze, a to, jak donutit mladého psa, aby zařadil zpátečku a zase z roury vylezl. To se nakonec podařilo manipulací s další natlakovanou požární hadicí většího průměru. Psa s pomocí proudu vody hasiči z roury doslova vystrkali,“ popsal záchranu Žemlička.

Hasiči vyprostili z roury i kunu. Ta již nejevila známky života.

FOTO: HZS Zlínského kraje

Po opuštění kanalizace pes podle něj provinile utekl. „Svědomí mu ale nedalo, a nakonec se vrátil poděkovat svým zachráncům,“ podotkl mluvčí s tím, že hasičům se podařilo z roury vyprostit ještě jednoho tvora - kunu. „Ta už bohužel nejevila známky života,“ dodal Žemlička.