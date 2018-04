hon, Právo

Obě nehody se staly před pátou hodinou odpolední. Nejprve záchranka vyjela do Janovic, kde osmapadesátiletý motorkář skončil v potoce a způsobil si těžké poranění rukou a nohou. Na místo vzlétl i záchranářský vrtulník.

„V době letu posádky na místo události převzali operátoři záchranné služby informaci o další vážné nehodě motocyklisty u Rýmařova, tentokrát v nedaleké obci Ondřejov. Dispečeři proto operativně odklonili letící stroj k této druhé havárii a ze základy v Rýmařově vyslali na pomoc pozemní posádku. O šetrný transport prvního pacienta do nemocnice zároveň požádali letecké záchranáře z Olomouce,“ sdělil mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Když týmy záchranářů dorazily k motocyklistovi v Ondřejově, byl v bezvědomí a v kritickém stavu. „Při jízdě se svým strojem narazil do budovy. Přivodil si mnohočetná poranění a jeho stav se rychle zhoršoval. Pacient byl za kontinuálního ošetřování naložen do vrtulníku a transportován do ostravské fakultní nemocnice. Během letu však u něj došlo k selhání krevního oběhu a posádka musela zahájit resuscitaci. Ta nebyla přes úspěšná a zasahující lékař musel po tři čtvrtě hodinovém úsilí konstatovat smrt pacienta,“ dodal Humpl.