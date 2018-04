Karel Otcovský, Právo

„Jelikož nebylo možné určit přímo na místě jednoznačnou příčinu úmrtí novorozence, nařídili kriminalisté soudní pitvu,“ řekla Právu v pátek ráno policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. „Výsledky prokázaly, že se na smrti novorozeněte podílela jiná osoba,“ doplnila krátce před polednem.

Policie proto žádá veřejnost a případné svědky o pomoc při vyšetřování. „V případě, že jste si všimli v okolí místa nějaké podezřelé osoby nebo znáte ženu, která byla těhotná a nyní je viditelně po porodu a bez dítěte, přihlaste se kriminalistům na linku 158,“ vyzvala mluvčí.

Sídliště, kde bylo mrtvé novorozeně ve čtvrtek nalezeno, od ranních hodin prohledávají policisté v rojnicích. Nahlížejí do zákoutí mezi panelovými domy a do křoví. Hledají důkazní materiál, který by kriminalisty nasměroval k rodičce.

Policisté prohledávají postupně všechny kontejnery na komunální odpad v širokém okolí. Obsah nádoby vždy vysypou na chodník, důkladně ho prohledají a zase vrátí zpět.

Až do pozdních hodin kriminalisté obcházeli domy v okolí místa činu a vyptávali se nájemníků, zda si nevšimli něčeho podezřelého.

„Ptali se mě, jestli nevím o těhotné ženě, která by se chovala podivně,“ řekla Právu žena bydlící v panelovém domě přímo u kontejnerového stání, kde bylo novorozeně nalezeno.

Dotčený kontejner prohledávali kriminalisté dlouho do noci. Ráno byl za asistence policie odvezen k podrobnějšímu zkoumání specialistů.

Paradoxem je, že zhruba 200 metrů od místa nálezu je v areálu teplické nemocnice umístěn babybox.