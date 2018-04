Patrik Biskup, Právo

Za to jej nyní Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) obvinila z trestného činu zneužití úřední osoby.

„Protiprávního jednání se měl dopustit tím, že porušil povinnosti policisty pověřeného kontrolou přestupkové agendy,“ řekl Martin Strouhal z kanceláře ředitele GIBS.

Policistu, který záznam o kontrole řidiče nakonec skutečně zfalšoval, potrestal soud loni v září roční podmínkou. Právě on při výslechu tvrdil, že ho k tomu navedl Tomáš H.

„Zavolal si mě s tím, že v úředních záznamech z kontrol, které jsem sepsal, je chyba, díky níž řidič vyvázne bez trestu, a naopak mě za to čeká sankce. Doporučil mi, abych to napravil tím způsobem, jakým jsem to potom udělal. Nejednal jsem správně, ale bál jsem se postihu, kterým mi hrozil,“ prohlásil 28letý nadstrážmistr, který kvůli odsouzení musel svléci uniformu.

Vždy ho zkontroloval

Případ se točí kolem silniční kontroly z dubna 2016. Řidiči tehdy policisté naměřili v dechu půl promile alkoholu. Jenže policisté udělali chybu, když neprovedli zkoušku opakovaně. Poté, co zjistili, že hodnoty mezi prvním a druhým nadýcháním se lišily o více než deset procent, byli povinni dát řidiči dýchnout ještě potřetí.

Jeden z členů hlídky pak na údajné doporučení Tomáše. H. úřední záznam dodatečně upravil tak, že třetí dechovou zkoušku šofér odmítl stejně jako lékařské vyšetření s odběrem krve. U přestupkové komise pak řidič předložil jako důkaz tajnou audionahrávku z průběhu kontroly, z níž jasně vyplynulo, že ho nikdo ke třetí dechové zkoušce ani k odběru krve nevyzval.

Tomáš H. potvrdil, že při kontrole úředního záznamu zjistil, že v něm chybí výsledek třetí dechové zkoušky. „Chtěl jsem po jeho zpracovateli, aby to uvedl na pravou míru. Jak konkrétně jsem mu to řekl, si už nepamatuji,“ reagoval.

Stejně tak si už nevybavil, jak a co v úředním záznamu policista následně opravil nebo změnil. „Rozhodně jsem ale po něm nechtěl, aby si tam něco vymýšlel. Takhle to nebylo,“ řekl Tomáš H.

Podle státního zástupce je z elektronické dokumentace zřejmé, že Tomáš H. nahlížel opakovaně do záznamu v době, kdy ho dotyčný policista opravoval. „Vždy poté, co udělal nějakou změnu, dokument zkouknul,“ dodal.

Podle mluvčí policie Mariny Korandové obviněný policista nebyl postaven mimo službu. „Po obdržení informací od GIBS o jeho trestním stíhání jsme přijali opatření, aby nedošlo k ohrožení zájmů policie,“ sdělila. Podle dalšího zdroje byl Tomáš H. přeřazen na jiné místo.