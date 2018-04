Petr Kozelka, Právo

Podle obžaloby čeští kurýři absolvovali celkem 16 cest. Scénář byl přitom pokaždé takřka stejný. Kurýr přijel do Kodaně autobusem, tam dostal drogy v malých baleních, které večer spolykal a ráno vyrazil na letiště. Po příletu do Grónska se kurýr ubytoval a čekal, dokud z něj všechny drogy zase nevyjdou. Nato dostal odměnu a odcestoval domů.

„Společně s Američanem a další osobou zdržující se na neznámém místě působili jako organizovaná skupina s jasně rozdělenými úkoly. Obžalovaní dobře věděli, o co se jedná,“ konstatoval státní zástupce Milan Richter s tím, že činný v organizaci kurýrů v tuzemsku byl hlavně devětačtyřicetiletý Petr Dvořáček.

Tři kurýry zadrželi v Grónsku



Velmi aktivní byl podle obžaloby i třiadvacetiletý Jan Sivera nebo sedmadvacetiletý Vlastimil Zemach.

Cesty ale nebyly bez rizika, tři kurýři byli během kolika měsíců v Grónsku zadrženi a tamní justice je už potrestala.

Večer jsem to spolykal, ráno jsem letěl obžalovaný Aleš Halva

Američana organizující převoz drog z Dánska poznal podle svých slov Dvořáček při pobytu v USA. „On se pak odstěhoval do Dánska a volal mi, jestli bych nechtěl něco takového dělat. Já jsem domluvil nějaké lidi, ten, se kterým se to několikrát zopakovalo, si pak našel dalšího člověka, jenž to za něj vozil, takže já už jsem se do toho nemotal, na Američana jsem ani neměl číslo, on je pořád měnil,“ vypověděl po svém zadržení Dvořáček.

Své štěstí se rozhodl vyzkoušet i dvaadvacetiletý Aleš Halva. „Měl jsem z toho obavy, ale potřeboval jsem peníze. Večer jsem to spolykal, ráno jsem letěl,“ nezabíhal do podrobností mladík, který se ale příliš neosvědčil, při druhé cestě jej totiž tamní policisté chytili.

Uvažoval o hypotéce



Sdílenější byl Michal Hasmanda. „Nejel jsem tam pašovat hašiš, chtěl jsem jet na Island nebo do Grónska na dovolenou. Pak jsem ale dostal nabídku na pašování hašiše, tehdy jsem uvažoval o hypotéce, tak jsem to udělal. Ale v Grónsku mě chytili, dostal jsem tři měsíce a pět let vyhoštění. Šel jsem do toho, protože jsem věděl, že už to dříve udělal kolega a říkal, že to prý nebylo tak strašný. Takže jsem se rozhodl to udělat,“ prohlásil Hasmanda.

Jako kurýr se příliš neosvědčil ani Roman Kabát. Obvyklý scénář se u něj zasekl ve chvíli, kdy nedokázal v Kodani balíčky s drogou spolykat. „Bylo mi nějak blbě, takže to, co jsem tam měl, jsem sebral, dal do batohu a odvezl jsem to domů do Blanska. Tam jsem to strčil do mrazáku, něco jsem prodal, něco jsem rozdal,“ vypověděl u soudu Kabát.

Senát krajského soudu v čele s Andreou Svobodovou čeká po výslechu všech obžalovaných ještě rozsáhlé dokazování, soud je naplánován ještě na několik jednacích dnů.