Automat muži nevydal bagetu, tak ji vyprostil vysokozdvižným vozíkem

Vysokozdvižným vozíkem se pokusil osmadvacetiletý muž dostat v Prostějově ven z automatu bagetu, která nevypadla poté, co do přístroje vhodil mince. Skončilo to poničením automatu. Muž pak z něj bagetu vzal a odešel. Policie případ šetří a muži hrozí až dva roky vězení za poškození cizí věci. Obviněn zatím nebyl, činu lituje a vzniklou škodu už uhradil.