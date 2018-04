Adéla Jelínková, Právo

Smečka na lovu. Tak označují obyvatelé Jankova na Benešovsku skupinu psů, která se pravidelně vydávala do obce na výpravy z tamního polorozpadlého statku. Zdivočelí psi prý likvidovali zvířata, která se jim dostala do cesty, a nezřídka ohrožovali děti i dospělé. Pak se jich ale devatenáct z nich najednou ztratilo.

Aktivisté sice přiznávají, že na statek vnikli neoprávněně a psy v podstatě ukradli, brání se ale tím, že zvířata chtěli uchránit před údajně špatnou péčí a týráním ze strany jejich majitele - sedmdesátiletého statkáře Jiřího Vondrušky.

Tomu zhruba měsíc po krádeži psů veterináři spolu s dobrovolníky z okolí zabavili 87 koní, které podle policistů muž týral. O případu týraných koní (takzvaná jankovská kauza) informovala řada médií.

Dobrovolníci ho přitom, když mu veterináři přišli koně odvézt, natočili, jak Vondruška na zvířata najížděl svým terénním autem. Zastavili ho až strážníci, kteří mu rozbitým okýnkem vlezli do auta a vytáhli klíčky.

Koně obývali stejný statek jako zmiňovaní psi - a podle ochranářů a fotek, které má redakce k dispozici, jimi Vondruška smečku psů krmil. Majitele se redakci nepodařilo zkontaktovat.

Vondruškovi hrozí za týrání koní maximálně tříletý trest vězení. Dříve v médiích svou vinu za týrání koní odmítal. Skupina aktivistů si může za krádež odsedět až pět let za mřížemi.

Soudní znalci vyčíslili hodnotu kradených psů na 65 tisíc korun. Tři z devatenácti psů policisté Vondruškovi vrátili, pro zbylých šestnáct aktivisté našli nový tajný domov.

„Místo hrůzy“



„Po příjezdu na místo jsme uviděli povětšinou uvázané západosibiřské lajky (lovečtí psi ruského původu - pozn. red.). Dá se říct, že se jednalo o koňská jatka, a psi zřejmě majiteli sloužili pouze k jejich množení a následnému prodeji,“ vypověděla Právu jedna z aktivistek Lucie Němečková, která se živí výcvikem psů. Statek byl podle ní místem hrůzy.

„Válely se tam rozřezané kusy koní, všude krev. Byly tam odstavené stroje, kusy železa. Mezi tím vším se tam procházeli dva koně, jeden z nich byl slepý a vypadal hodně špatně,“ pokračovala Němečková.

Po tom, co na statku viděli, aktivisté údajně informovali krajskou veterinární správu, která i na jejich popud následně koně statkáři odebrala.

Psi na tom byli podle Němečkové po fyzické stránce dobře, protože byli krmeni koňským masem, psychický stav byl ale údajně daleko horší.

Podle ní byli vystrašení a nesocializovaní, což vyplývalo i z toho, že byli neustále uvázáni vyjma situací, kdy se vyvlékli a šli na lov do Jankova. Čtyři ze psů měli navíc údajně zarostlý a zařezaný obojek do masa.

Podle policejní výpovědi jedné z aktivistek, která se s Vondruškou znala a statek navštěvovala, psi neměli často vodu, Vondruška za nimi chodil jen sporadicky, byli neustále na úvazu, káleli pod sebe a většina z nich neměla žádný přístřešek. Spisový materiál k případu má redakce k dispozici.

Hory stížností



Podivné chování psů potvrzují i obyvatelé z okolí.

„Ti psi tam bývali často sami a při útěku se chovali velice nestandardním způsobem. Když vám uteče pes, tak většinou nejde hned někoho napadnout, oni ale šli v podstatě jako smečka na lov,“ řekl Právu starosta blízkého města Votice Jiří Slavík, který se podílel na záchraně Vondruškových koní.

Podle něj se případy koní i psů vzájemně prolínají a případ se psy prý vedl k propuknutí celé jankovské kauzy. Podle starostky Jankova Jitky Jonsztové si tamní občané na Vondruškovy psy neustále stěžovali.

„Hned, když jsem do funkce nastoupila v roce 2014, se na mě lidé začali v této věci obracet, měli pocit, že když jsem nová, že do toho víc proniknu a pomůžu jim. Posílali mi fotky pobíhajících psů na e-mail a já jsem podněty předávala na policii,“ sdělila Právu starostka s tím, že stížnosti řešila i v letech 2015 a 2016.

Mluvčí benešovských policistů Veronika Čermáková potvrdila, že Vondruškovy psy v minulosti skutečně řešili, a to jako přestupek pro porušení obecně závazné vyhlášky.

Neuposlechnutí výzev



Z policejního spisu rovněž vyplývá, že psi neměli v obci v podstatě co dělat, a to už v roce 2012. Tehdejší starosta Jankova Josef Kocourek upozorňoval Vondruškovu dceru Biserku Vondruškovou, že ona ani její otec v obci nemají trvalý pobyt ani sídlo firmy, že za psy neplatí poplatky a ti že ohrožují na svých loveckých výpravách obyvatele obce.

Vyzýval majitele k okamžitému přemístění psů mimo Jankov, ovšem zcela neúspěšně.

„Psi nejsou označeni identifikační známkou, tudíž je předpoklad, že nejsou nikde evidováni a není z nich ani nikde uhrazen poplatek. Navíc se pohybují po vsi volně, loví ve smečce v osadách obce i přilehlých lesích a ohrožují obyvatele,“ stojí mimo jiné v nevyslyšeném dopise Vondruškovým.

To, že aktivistům hrozí za odvedení psů tak přísný trest, některé šokovalo. „Za co by ty holky dostaly pět let? Za krádež? Udělaly to jenom proto, že chtěly ty psy zachránit, nedělaly to pro žádné svoje obohacení,“ reagovala například starostka Jonsztová.

Podle Němečkové svým činem ochranáři upozornili na Vondruškovy „chovatelské“ praktiky, byť tomu předcházel zločinný čin.

„Ať nekonvenčním způsobem, nám se podařilo od pana Vondrušky ty psy a v podstatě i koně dostat. A pokud dostaneme třeba i vězení, za záchranu těch zvířat to rozhodně stálo,“ argumentovala Němečková.