Policisté tělo vytáhli z Labe v Dolních Beřkovicích u zdymadla 15. dubna 2014, tělo leželo ve vodě delší dobu. Pitva následně potvrdila, že muž byl zavražděn. Podle informací Novinek bylo tělo nalezeno bez hlavy. Totožnost se podařilo policistům zjistit pomocí otisků prstů s tím, že jde o Poláka Marcina Jaroslawa Balu, v době nálezu 41letého, původně bytem v Gdaňsku.

Během vyšetřování kriminalisté zjistili, že často navštěvoval Česko a Prahu, kde chodil do barů a heren. „Ze své domoviny odešel zřejmě z důvodu podezření, že se na území Polska dopustil krádeže šperků a finanční hotovosti, ke kterému došlo na jeho bývalém pracovišti,“ informovala v pondělí mluvčí policie Marcela Pučelíková.

Zavražděný muž na archivních fotografiích

FOTO: Policie ČR

V Polsku byl naposledy v červenci 2013, poté se přestěhoval do ulice Kralické v pražských Strašnicích . Tam ho naposledy viděli 20. února 2014. Detektivové prokázali, že živý byl naposledy viděn o měsíc později. Pak se po něm slehla zem.

Jezdil na kole



„Muž měl vztah k České republice, a především k okresu Mělník, neboť jeho otec tam na konci osmdesátých let pracoval a on jej zde navštěvoval. Od počátku 90. let také nepravidelně pobýval na území ČR, zejména v Praze,“ konstatovala Pučelíková.

FOTO: Policie ČR

Zavražděný podle policie často jezdil na kole po metropoli i okolí. Když ho policisté nalezli, byl oblečen ve sportovním oděvu černé barvy a trekových bot. Kriminalisté se tak domnívají, že v době smrti mohl jet na kole. To se ale najít nepodařilo.

„Policisté hledají kohokoliv, s kým se muž stýkal, jeho přátele, známé. Rovněž osoby, které by ho viděly pohybovat se, např. i na jízdním kole, na počátku roku 2014 v okolí Labe či Vltavy. Zároveň přivítají jakékoliv poznatky související s tímto případem,“ shrnula mluvčí policie s tím, že informace přijme linka 158.