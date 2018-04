Patrik Biskup, Právo

„Zranění novorozence byla způsobena hrubým násilím druhé osoby, nemohlo k nim dojít náhodou, například neopatrnou manipulací. Z provedených důkazů je nepochybné, že se činu dopustila obžalovaná,“ uvedl předseda senátu Tomáš Bouček.

„Obžalovaná těhotenství tajila. I samotný porod se snažila utajit. Od počátku dělala všechno pro to, aby se dítěte zbavila,“ dodal soudce. Dítě podle něj bylo na zemi, leželo na igelitovém pytli a přikryté včetně hlavičky.

Podle Boučka otázku pachatele soud stavěl na nepřímých důkazech, který tvoří ucelený a nepochybný řetězec. „Pro takový čin není špetka omluvy. Jak se chtěla zbavit dítěte, je pro nás nepochopitelné,“ zdůraznil soudce při zdůvodnění trestu.

Žena podle obžaloby porodila v koupelně, kde ji vyrušila její matka. Tu posléze nechala, aby dítě odnesla do babyboxu. Chlapeček i přes veškerou lékařskou pomoc druhý den v nemocnici zemřel na následky krvácení do mozku.

„To, co je mi kladeno obžalobou, jsem neudělala,“ uvedla před soudem Jana F. Na otázku, jak novorozenec přišel ke zranění, žena odpověděla, že neví. „Já jsem mu to ale neudělala. Ani jsem se ho nedotkla, skoro jsem se na něj nepodívala,” doplnila.

Více se k tomu odmítla vyjadřovat. Soudce tak přečetl její výpověď při výslechu na policii. „Když jsem zjistila, že jsem těhotná, řekla jsem to příteli. Říkal, že má známou, která by si to dítě vzala, že bych porodila někde v zahraničí. Pak ale ta varianta padla. Pak jsem se rozhodla, že dám dítě do babyboxu.”

„V den porodu jsem začala krvácet, zatlačila jsem dítě, dítě vyklouzlo ven na župan. Přestřihla jsem pupeční šňůru a někdo zaklepal na dveře. Přišla za mnou matka a v tu chvíli dítě začalo plakat. Ptala se, co to je. Řekla jsem, že dítě. Vzala ho, umyla a odvezla do babyboxu,“ řekla policistům.

Kdo je otcem dítěte, nechtěla obžalovaná sdělit. Genetickou expertizou kriminalisté vyloučili, že by to byl její přítel. „Měla jsem za to, že je dítě jeho,“ reagovala. Znalci u soudu řekli, že porod byl předčasný a překotný. Dítě se narodilo zřejmě ve 34. týdnu, kdy děti běžně přežívají. Domnívají se také, že žena nejednala v takzvaném rozrušení z porodu, neboť byla zpětně schopná jeho průběh podrobně popsat.

Matka obžalované tvrdila, že si dceřina těhotenství vůbec nevšimla. „Normálně kouřila, a to i marihuanu. To ráno jsem šla do koupelny, Jana si tam utírala nohy a záchod byl od krve. Uslyšela jsem pláč a Jana mi řekla, že je to dítě a abych ho odvezla do babyboxu. Žádného zranění jsem si nevšimla. Jela jsem opatrně, aby se neuhodilo,“ uvedla žena.

Podle státní zástupkyně Věry Brázdové bylo dítě schopné života. „Poté, co jej obžalovaná porodila, použila hrubého násilí proti hlavičce. Následně ho zabalila do povlečení a vložila do připraveného igelitového pytle v úmyslu jej vyhodit do kontejneru před domem,“ uvedla Brázdová.

V koupelně ale ženu vyrušila její matka, která o těhotenství dcery neměla ponětí. „A protože dítě stále brečelo a jevilo známky života, řekla obžalovaná matce, ať ho odveze do babyboxu,“ doplnila státní zástupkyně.

Chlapeček následující den zemřel v nemocnici v důsledku otoku mozku. „Hned na prvopočátku kriminalisté prováděli šetření v okolí babyboxu, ve velmi krátkém čase se jim díky intenzivnímu prověřování podařilo zaznamenat pohyb vozidla a také osobu, která dítě do babyboxu umístila. Provedenými výslechy dále ustanovili matku, která chlapce porodila,“ uvedla tehdy policistka Markéta Fialová.