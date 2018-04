Radim Vaculík, Právo

Podle Dragouna je přiléhavější právě původní trest vězení než podmínka, proto ve čtvrtek podal k nadřízenému hradeckému krajskému soudu odvolání v Knotkův neprospěch.

Soud loni uložil Knotkovi tříletou podmínku se zkušební dobou na čtyři roky, peněžitý trest 200 tisíc korun a propadnutí částky 30 tisíc, což byl úplatek, který měl podle verdiktu převzít za manipulování se spisy a s termíny jednání ve prospěch některých obžalovaných.

„Neztotožnil jsem se s výší uloženého podmíněného trestu, který shledávám jako nepřiměřeně mírný. Nadále se domnívám, že měl být kromě finančních postihů uložen nepodmíněný trest, proto jsem podal odvolání,“ řekl ve čtvrtek Právu Dragoun.

Chce pro něj pět let

Pro Knota požadoval u hlavního líčení pět let za mřížemi. „Za tímto závěrečným návrhem si stojím. Každopádně je na místě ukládat nepodmíněný trest,“ má jasno státní zástupce.

Podmínka pro soudce za korupci je podle něj neadekvátní a justice by v očích občanů mohla utrpět další šrám. „Ten signál veřejnosti by byl neblahý. Domnívám se, že korupce soudce je naprosto nepřípustná, protože právě soudce by měl být posledním strážcem spravedlnosti,“ míní žalobce.

Spolu s Knotkem jičínský soud potrestal podmínkami další čtyři lidi, mezi nimi i dalšího někdejšího litoměřického soudce Ladislava Jelínka (41).

Úplatek lahví whisky



Ten si vysloužil podmínku 27 měsíců se zkušební lhůtou 30 měsíců a peněžitý trest 90 tisíc korun za to, že od kolegy Knotka převzal jako úplatek láhev singl whisky Glenfiddish.

Do jeho trestu ovšem jičínský soud započítal i další případ korupce, kterou v minulosti řešili soudci v Kladně. Ti Jelínka uznali vinným z převzetí čtyřsettisícového úplatku za to, že sliboval obžalovaným pomoc s jejich kauzami a nižší tresty pro některé z nich.

„Dostal trest řádově ve stejné výši, jaký jsem navrhoval, považuji ho za dostatečný ve světle toho, že byl odsouzen a nemůže dále působit jako soudce,“ doplnil Dragoun, proč se v případě Jelínka neodvolával.

Knotkovi klade soud za vinu kromě manipulací se spisy i případ, kde spolu s Jelínkem pomohli urychlit projednání jedné kauzy a předčasně dostat z vězení muže odsouzeného na šest let za podvody. Knotek s Jelínkem podvodníkovi navíc urychlili i podmínečné propuštění.

Pětice obžalovaných stála před Okresním soudem v Jičíně už třikrát. Knotka soud dříve potrestal zmíněným vězením na 5,5. Rok z vyměřeného trestu si bývalý soudce odseděl ve věznici v Praze-Ruzyni a čtyři měsíce strávil ve vazbě.