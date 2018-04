bad, Novinky

Soud neměl o vině obou obžalovaných pochyb, podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky se pražský městský soud, který je před půl rokem odsoudil, s důkazní situací plně vypořádal.

„Podle našeho názoru je napadený rozsudek naprosto správný, a proto jsme podaná odvolání zamítli jako nedůvodná,“ prohlásil Lněnička.

Ponomarev s Ševčíkem v květnu 2015 umístili nástražný zápalný systém do autobusu směřujícího z Prahy do bulharské Varny. Podle žalobce mělo jít o součást konkurenčního boje mezi dopravci, Ponomarevův otec na této trase totiž provozuje autobusovou linku a mladíci mu svým jednáním měli chtít pomoci.

Ponomarev i Ševčík vinu odmítli. Ponomarev přiznal, že zápalný systém z benzinu, polystyrénu a časového spínače s akumulátorem sestavil, údajně ho ale pouze chtěl nechat Ševčíka převézt do Bulharska, kde by si jej převzal kupec, kterého Ponomarev potkal v baru. Tento kupec měl zápalný systém údajně použít k pojistnému podvodu kdesi na Balkáně. Ševčík zase u soudu tvrdil, že netušil, co je v tašce, a udělal to jen pro peníze.

Činu litovali



„Všeho litujeme, byli jsme feťáci, kteří logicky vedli ne moc uvážlivý život. Měli jsme dost času zamyslet se nad sebou. Ani jeden už neužíváme žádné drogy, maximálně zajdem večer na pivo. Samozřejmě toho litujeme,“ prohlásil ve středu před soudem Ponomarev. Podotkl, že to byla „největší blbost v životě, jakou mohli udělat“, a odmítl, že by za jejich činem stál konkurenční boj. „Kdybychom chtěli zapálit autobus někde na parkovišti, tak nebudeme vymýšlet žádný složitý systém a půjdeme zapálit autobus na parkovišti,“ dodal Ponomarev.

„Celá ta situace je mi nepříjemná, mrzí mě, ale necítím se vinen,“ uzavřel Ševčík.

Tašku s krabicí od bot, ve které byl systém uložen, objevil po několika hodinách jízdy řidič autobusu na dálničním odpočívadle v Maďarsku. Ze zavazadlového prostoru se totiž linul zápach benzinu. Zavolal proto maďarskou policii, která zápalný systém zneškodnila. Ševčík se mezitím vracel do Prahy, protože mu inkriminovaný autobus ujel, když se mladík šel během přestávky v Brně vyzvracet a opláchnout.

„Jak by za této situace mělo dojít k předání tomu údajnému objednavateli, je skutečně ve hvězdách,“ konstatoval Lněnička.