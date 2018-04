Rudolf Voleman, Právo

„Klientka vnímá velice negativně veřejnou produkci této výstavy a zobrazování nevkusných, nemravných a odpudivých koláží, znázorňujících, mimo jiné, malá miminka a děti v nehodných sexuálních pozicích, a to konkrétně souložící miminka, provozující orální sex a provozující sex se psem,“ uvedl v dopise, který zaslal karlovarské galerii, advokát pohoršené Rusky Lubomír Kazda.

Jeho mandantka v dopise žádá, aby byla provokativní díla odstraněna z veřejně přístupných prostor, tedy z vitrín galerie, a už nebyla nikdy vystavena ani v jiných galeriích. Ruska rovněž podala trestní oznámení.

Jeden z vystavovaných obrazů Milana Knížáka

FOTO: Galerie umění Karlovy Vary

„Mohu potvrdit, že jsme přijali trestní oznámení,“ uvedla mluvčí karlovarské krajské policie Kateřina Böhmová. „Také jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení a celou záležitost prověřujeme,“ dodala.

Absurdní, nehorázné, reaguje umělec



„Je to opravdu absurdní,“ uvedl Knížák. „Považuji to za útok na svobodu umění, a to je útok na základní hodnoty, které tu máme,“ pokračoval umělec, který v minulosti mimo jiné působil jako rektor Akademie múzických umění či jako generální ředitel Národní galerie.

„Já budu zřejmě naopak žalovat policii a popřípadě tu paní z Ruska, poněvadž to, co se stalo, je něco tak nehorázného, že jsem si myslel, že se to nemůže stát. Považoval jsem to za velký žert a že se tím zabývá policie, považuji za velkou mezeru naší společnosti,“ podivoval se Knížák.

Předmětná díla vznikla v roce 1990 a byla mnohokrát vystavována a také publikována v mnoha katalozích. Jsou například součástí reprezentativní publikace Milan Knížák - Nový ráj, která vznikla spoluprací nejvýznamnějších uměleckých teoretiků, jež byla následně v roce 1996 vyhodnocena jako Nejkrásnější kniha roku. Panenky, které na kolážích leží na sobě, pořídil Knížák v hračkářství.

„Panenky měly sloužit jako metafora,“ poznamenal umělec. „Umění není o tom, že děláme realistické věci, ale dokreslujeme nějakou vizi. A pro mě ta mimina znamenala něco čistého, jemného,“ dodal Knížák.

Petice pro i proti



V internetové petici za odstranění Knížákových děl je necelých dvě stě podpisů. Kolem pěti set lidí se podepsalo pod petici, která žádá zachování svobody umění. Ředitel galerie Jan Samec stojí za Knížákem. Poukázal přitom, že pokud by se mělo umění hodnotit jako pornografie, musela by policie zabavit i některá díla Matyáše Bernarda Brauna či některé antické sochy.

Fakt, že trestní oznámení podala zrovna Ruska, si vysvětluje Knížák jako imperiální komplex. „To je představa, že si mohou všude všechno dovolit. Člověk by se tu měl cítit jako host, a ne jako imperátor,“ dodal Knížák.

„Svoboda umění je vždycky to první, na co totalita sáhne. Vždycky tomu tak v historii bylo. Pokud si neponecháme alespoň základní svobodu umění, tak to můžeme zabalit,“ uzavřel Knížák.

Výstava končí 22. dubna a pak se stěhuje postupně do Opavy, Zlína a Klatov.