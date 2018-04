bad, Novinky, ČTK

„Odvolání bylo shledáno nedůvodným a jako takové zamítnuto,“ prohlásil předseda odvolacího senátu Milan Krejčiřík. Potrestání Stehlíka ale mine, protože se na kauzu vztahovala amnestie Václava Klause z roku 2013. Stehlík ale trval na projednání případu, protože chtěl očistit své jméno.

Bývalý šéf kladenských hutí Poldi Vladimír Stehlík

FOTO: Novinky

Stehlík byl uznán vinným ze způsobení škody ve výši 592 tisíc korun. Tato škoda vznikla v souvislosti se založením akciové společnost Poldi Steel v roce 1996, kam převedl majetek společnosti Poldi Ocel, s. r. o. Tu koupil o tři roky dříve za 1,75 miliardy korun. „Třikrát jsem obletěl svět, založil jsem pětadvacet obchodních zastoupení. Nebylo možné lidem vysvětlovat Poldi, s. r. o. Oni rozuměli Poldi Steel,“ vysvětlil soudu důvod založení nové společnosti Stehlík.

Majetek původní společnosti pak vložil do nově vzniklé společnosti. Podle obžaloby tím způsobil škodu ve výši 117 miliónů korun, celkově pak více než 200 miliónů korun. V tom je započtených 25 miliónů, které Stehlík údajně neodvedl na zdravotním pojištění zaměstnanců, a 67 miliónů, o které měl hutě připravit bezúročnými půjčkami své společnosti Bohemia Art. Už Krajský soud v Praze loni v létě ale většiny bodů obžaloby Stehlíka zprostil.

Konec po 22 letech



Stehlík byl obviněn v roce 1996, soudy tak kauzu uzavřely po dlouhých 22 letech. „To není konec, to je začátek kauzy, která jednou slehne,“ konstatoval Stehlík, který po skončení jednání prohlásil, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu a bude pokračovat i k Ústavnímu i mezinárodním soudům. „Budu se soudit tak dlouho, až je porazím všechny, hodnota Poldovky se nedá spočítat,“ prohlásil v závěrečné řeči.

Stehlík v ní také narazil na středeční dražbu zadlužené ocelárny. „Jediná povinnost tohoto státu je zachránit kladenskou Poldovku. Zítra ji dávají do dražby, kdo se tam objeví? Ta Poldovka je stále naše, podle zákona,“ pokračoval. „Tenhle režim porazím, protože je to podvod. Tenhle režim zničil republiku, tady se pořád něco prodává, zbláznili se? Aby sousedovi chcípla koza, tak je to u nás!“ hřímal Stehlík v soudní síni.

Stehlík: Zemana je třeba vyměnit



Stehlík z krachu hutí viní tehdejší vládu, především někdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Pustil se i do současného prezidenta Miloše Zemana. „Zeman by se měl stydět za své výroky 'Vyženeme Stehlíky z Poldovky'. Ať jde do háje tenhle soudruh, třeba tisíckrát,“ prohlásil Stehlík. „Dokud bude ten náš Zeman na Hradě, tak se nic nezmění. Toho pána je třeba vyměnit,“ dodal.

Stehlík byl obžalovaný spolu se svým synem Markem a bývalým ekonomickým ředitelem Poldovky Lubošem Pejpou. Ten ale v mezidobí zemřel a na Marko Stehlíka se rovněž vztahovala amnestie.

Stehlík se do kladenských hutí dostal v roce 1993, kdy výroba stála a vláda udělala urychlenou privatizaci firmy. Stehlíkova firma Bohemia Art zvítězila v obálkové soutěži, když za 66 procent akcií nabídla 1,75 miliardy korun. Všechny peníze však nikdy nezaplatila. Výsledkem byl nakonec Stehlíkův odchod, části holdingu se postupně dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.

V dalších letech se do opuštěných hal výroba vrátila, byť v menším měřítku. Nyní se zbývající část Poldi opět kvůli dluhům potýká s problémy. Podnik už měsíce nevyrábí, soud nedávno povolil reorganizaci.