Případ se stal v závěru minulého týdne. Zloděj překonal mříž okna prodejny a vlezl dovnitř. Prodejnu prohledal a dostal se do kanceláře, kde ho zaujal trezor s finanční hotovostí.

„Za pomoci přinesené brusky se pokusil do trezoru vniknout. To už ovšem na místo mířily policejní hlídky z Hodonínska i přilehlého Vyškovska, které o vniknutí zloděje do prodejny vyrozuměl náhodný svědek události. Policisté na místě zloděje zadrželi a eskortovali do policejní cely,“ popsal událost mluvčí.

Policisté při dalším prověřování zjistili v záznamech pachatele, že se nejedná o začátečníka, naopak o recidivistu, jenž byl naposledy za majetkovou trestnou činnost odsouzený na podzim roku 2017. Soud mu trest odnětí svobody v trvání 14 měsíců podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvou let. Z těch uplynula jen asi čtvrtina a už jej policisté chytili při trestné činnosti.

„Muže jsme obvinili ze spáchání přečinu krádeže a poškození cizí věci, za což mu hrozí až tříletý trest odnětí svobody. Vzhledem k jeho trestní minulosti a předpokladu, že by v páchání trestné činnosti pokračoval, podali jsme návrh na jeho vzetí do vazby. Tomuto návrhu soudce vyhověl a zloděje poslal do vazby,“ dodal mluvčí.