Nehoda se stala kolem čtvrté hodiny ráno na desátém kilometru směrem z Prahy na Hradec Králové. Řidičův vůz BMW vyjel z dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič vyletěl z auta a nehodu nepřežil.

Velké množství billboardů, které jsou tam v rozporu se zákonem a ohrožují bezpečnost provozu, zůstává ještě nejen na D11, ale i na dalších komunikacích.

Chceme likvidaci billboardů urychlit a já se o to budu snažit ministr dopravy Dan Ťok

Ministerstvo zodpovědnost necítí

Přes doslova slimáčí tempo odstraňování nelegálních billboardů ministerstvo dopravy (MD) spoluzodpovědnost za smrt mladého řidiče necítí.

„K nehodám i tohoto typu na dálnicích bohužel dochází,“ reagoval v pondělí na dotaz Práva ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO).

Podle něj se ale potvrzuje, že billboardy v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy být opravdu nemají.

„Bez ohledu na tuto nešťastnou událost, která se stala na D11, chceme likvidaci billboardů urychlit a já se o to budu snažit,“ ujistil Právo Ťok.

Pokuty? Možná skutečně, váhá Ťok



Na otázku, jestli by se už nemělo konečně přikročit k pokutám, ministr odpověděl: „Možná k nim skutečně přistoupíme.“

Jenže to už Ťok říkal v rozhovoru pro Novinky na konci března, ale dosud se přístup ministerstva zásadně nezměnil.

Možnost ukládat pokuty za nelegální reklamní tabule mají také kraje, ačkoli pod ně spadají pouze ty kolem silnic první třídy. Vlastníkům billboardů hrozí za nerespektování zákona pokuta 200 tisíc, majitelům pozemků až 300 tisíc korun.

Například Olomoucký kraj na rozdíl od váhavého ministerstva už začal pokutami hrozit a má výsledky. „Ke dnešnímu dni (úterý) bylo fyzicky odstraněno cca 50 reklamních zařízení, která si odstranili jejich vlastníci na své náklady,” řekl Novinkám tajemník hejtmana Olomouckého kraje Vladimír Lichnovský. Doplnil, že u billboardů s neznámým vlastníkem poslal kraj 40 výzev k odstranění vlastníkům daných pozemků. Celkem by podle Lichnovského mělo být v kraji zlikvidováno zhruba 400 billboardů.

Motorkáři nabízejí své lidi, ministr je odmítá

Ťok si v rozhovoru také postěžoval, že po optimalizaci počtu zaměstnanců na ministerstvu nemá lidi, kteří by se věnovali jen billboardům. „Opravdu nemáme volné kapacity na to, abychom poslali dvě tři čety, které budou denně odřezávat billboardy,“ řekl Novinkám Ťok.

Na jeho slova reagovala Motocyklová asociace ČR, která mu nabídla lidi, kteří by se do odstraňování billboardů pustili. [celá zpráva]

Prezident asociace Jaromír Šíd Novinkám řekl, že ministr jen hledá výmluvy. „Že to je pro ně nová situace a nemají lidi, to je hloupost, věděl to dopředu. Vymlouvá se,“ prohlásil Šíd.

Popsal přitom právě to, jak nebezpečné billboardy mohou být. „Když trefíte páteří billboard, je to jasné. Místo toho, abyste spadli do příkopu, tak je tam železná tyč,“ vylíčil Šíd.

Nabídku motorkářů Ťok komentoval slovy, že by potřeboval spíš právníky než lidi na fyzické odřezávání poutačů.

Tři tisíce billboardů. Proti zákonu

Podle zákona měly billboardy z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy zmizet do loňského 1. září. Přesto jich tam v září ještě zůstávaly 3000, z toho u dálnic 1313. Od té doby jich Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odstranilo jen asi padesát a sami majitelé reklamních tabulí zhruba čtyři stovky.

„Můžeme odstranit jen to, na co dostaneme z ministerstva dopravy rozhodnutí,“ řekl v pondělí v té souvislosti Právu mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Důvodem, proč reklamní společnosti po původně odmítavém stanovisku přistoupily v prosinci na to, že budou billboardy odstraňovat i samy, je podle prezidenta Svazu provozovatelů venkovní reklamy Marka Pavlase snaha „zamezit nešetrné a nákladné demontáži ze strany ŘSD“ a zároveň vyjít vstříc ministerstvu dopravy.

Až moc benevolentní

Faktem ovšem je, že termín stanovený zákonem dodržen nebyl. MD přesto dosud naplnění zákona razantně nevymáhalo. Odvolávalo se na to, že novela zákona z roku 2012 o provozu na pozemních komunikacích, která uložila billboardy do pěti let odstranit, žádné sankce nestanovila.

Majitelům reklamních tabulí, kteří výzvy k jejich odstranění neuposlechli, lze však podle stávající legislativy uložit pokutu za nerespektování zákona, a to ve výši až 200 tisíc korun a vlastníkům pozemků, na nichž stojí, dokonce až 300 tisíc korun. Je tedy na čase, aby toho MD začalo využívat.