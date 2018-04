Soudce dal do spisu citlivé informace z jiného případu

Zřejmě jen málokomu by se líbilo, pokud by si citlivé údaje o jeho soudním sporu mohli přečíst lidé, kteří s celým případem nemají nic společného, zejména pokud jde o tak delikátní věc, jako je určení otcovství. Přesně tyto informace ale do zcela nesouvisejícího soudního spisu založil soudce Okresního soudu v Prostějově Vladimír Váňa.