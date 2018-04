Bez varování do něj vystřílel celý zásobník, popsal u soudu střelbu v Chomutově otec oběti

Podle otce oběti loňské střelby v Chomutově jeho syn nikoho neohrožoval a obžalovaný 37letý Petr Benda do něj vystřílel bez varování celý zásobník. Řekl to ve čtvrtek u Krajského soudu v Ústí nad Labem, který případ projednává. Benda podle svých slov nevraždil, chtěl je chránit lidi. Hrozí mu až 20 let vězení.