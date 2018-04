Petr Kozelka, Právo

Státní zástupce posadil na lavici obžalovaných Sandru Čičovou, její sestru Silvii a bratra Roberta. Prvně jmenovaná se podle obžaloby vrhla na nic netušící oběť, stáhla ji za vlasy z lavičky, tahala ji po zemi a bila ji.

„Potom napadenou obžalovaní uchopili a stáhli ji zlatý prstýnek, Sandra Čičová pak vysypala kabelku, odkud vzala náušnice, kapesní nožík a finanční obnos. Napadená utrpěla zhmoždění hrudníku, oděrky na obličeji, a hlavně komplikovanou zlomeninu nohy,“ vypověděl státní zástupce.

Vinu za pranici vzala před soudem na sebe Sandra Čičová. „Poškodila jsem jí nohu, ale nic jsem jí nevzala, to říkám od srdce. Bylo to tak - našla jsem si chlapa a nevěděla, že chodí s ní. Ona potom přišla za mnou, trochu jsme se pobily, pak na mě pokřikovala na ulici a ten den, když jsem ji uviděla, tak to ve mě bouchlo. Brácha ani ségra nevěděli, co se chystá, ani jí nic neudělali. Já jsem ji boxovala do hlavy a kopla do ní,“ vypověděla trojnásobná matka.

Sandra Čičová (vpravo) se sestrou Silvií u soudu.

FOTO: Právo

„Brácha se sestrou mě tahali pryč a řvali na mě, co to dělám. Vzala jsem jí jen ten nůž, co měla v kabelce, protože po něm sahala a už dřív mě s ním ohrožovala. Po té události ještě vypisovala přes fejsbuky, že to teprve uvidíme, že se nám pomstí,“ dodala žena.

Napadená žena se u soudu přihlásila o finanční satisfakci ve výši 100 tisíc korun.

„Jak mě Sandra uviděla, tak se ke mně rozběhla, strhla mě na zem, začala do mě kopat, tahala mě po zemi, vytrhla mě plno vlasů. Pak do mě se sestrou ještě kopaly. Do obličeje mě bily, z nosu mi tekla krev. Pak mě nechali ležet a všichni utekli na tramvaj,“ prohlásila napadená a trvala na tom, že se jí kromě nožíku ztratily i šperky.

Jak to vlastně s celou rvačkou bylo, musí posoudit senát v čele s Dagmar Bordovskou po výslechu dalších svědků. Obžalovaným hrozí za loupež až 12 let vězení.