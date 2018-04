Vozkovi na Brněnsku se splašili koně, utopili se v rybníce

Dva splašení koně zapřažení do bryčky vběhli v úterý u Vlasatic na Brněnsku do rybníka, kde se utopili. Právu to řekl mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek. Osmatřicetiletý vozka nedokázal koně v cestě do vody zastavit, nakonec i se spolujezdkyní z vozu seskočil. Zatím není jasné, co koně vyděsilo.