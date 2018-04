bad, Novinky

„Soud vzal za plně prokázané, že obžalovaná skutek spáchala,“ neměl pochyb předseda senátu Ivo Zelinka, když vzal v potaz jednak její přiznání z přípravného řízení, ale i řadu nepřímých důkazů.

Při ukládání mimořádně sníženého trestu zvážil soud zejména dosavadní bezúhonnost Waclawiecové, stejně jako její relativně nízký věk (v době spáchání činu jí nebylo ani 21 let). Určitou roli hrál podle Zelinky i jistý soucit. „Byla to snaha o určitou eutanázii, aby ukončila utrpení paní poškozené,“ prohlásil soudce.

Waclawiecová podle obžaloby natáhla loni v březnu v mladoboleslavské nemocnici injekční stříkačkou vzduch do kanyly s umělou výživou, kterou měla starší pacientka zavedenu.

Žena podle znalců s největší pravděpodobností nezemřela na vzduchovou embolii, ale na selhání dechu a oběhu a sepsi způsobenou rozsáhlými proleženinami. Waclawiecová proto byla obžalovaná „jen“ z pokusu o vraždu.

Podle znalců pět mililitrů vzduchu, které obžalovaná poškozené vpíchla do žíly, neznamená pro zdravého jedince větší nebezpečí. Waclawiecová ale podle soudu měla určité zdravotní vzdělání a zhruba tušila, že vzduch v krevním řečišti může vést k arytmii a případně i smrti pacienta. „Musela si být vědoma toho, že paní poškozená je na tom velmi špatně,“ řekl soudce.

„Nelze dospět k jinému názoru, než že ke skutkovému ději došlo tak, jak je uvedeno ve výrokové části obžaloby,“ prohlásil státní zástupce Tomáš Milec, který ve své závěrečné řeči poukázal na nelogičnost, účelovost a rozpory ve výpovědi Waclawiecové, kterou v průběhu řízení několikrát měnila.

Policisté nátlak odmítli



Původně se na policii přiznala, později ale otočila a vše popřela s tím, že si přiznání vymyslela pod nátlakem vyšetřovatelů. Jeden z nich jí měl prý říct, že dostane doživotí a už nikdy neuvidí svého syna. „V žádném případě. Naopak, bylo jí vyhověno ve všech jejích požadavcích,“ odmítl tvrzení obžalované dotyčný policista v úterý u soudu, což dosvědčil i jeho kolega.

„Necítila jsem se dobře a pod nátlakem jsem se přiznala. Řekl mi přímo (policista), že když se přiznám, tak dostanu míň let,“ komentovala policistovu výpověď Waclawiecová.

Státního zástupce ani soud ale nepřesvědčila. „Není to poprvé a nebude to ani naposled, kdy obžalovaný změní svou výpověď poté, co stráví nějakou dobu ve vazbě,“ konstatoval Milec a navrhl ošetřovatelce trest výrazně pod spodní hranicí zákonné sazby, která v tomto případě činí dvanáct až dvacet let.

„Podle našeho názoru ta obhajoba z hlavního líčení byla ryze účelová a soud jí neuvěřil,“ podotkl Zelinka s tím, že výpověď z přípravného řízení doplňují nepřímé důkazy jako svědecké výpovědi nebo Waclawiecové SMS konverzace.

Advokát Waclawiecové Jan Bažant se snažil soud přesvědčit, že existuje řada pochybností a nedostatek důkazů na to, aby bylo možné dívku uznat vinnou, a navrhl svou klientku obžaloby zprostit.

Waclawiecová svého práva na závěrečnou řeč a poslední slovo nevyužila.