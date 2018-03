orh, Právo

„Motocyklista zatím z neznámých příčin nezvládl pravotočivou zatáčku. Přejel do protisměru, narazil do betonového obrubníku a následně i do oplocení rodinného domu,“ uvedla Burešová s tím, že k nehodě došlo po 16. hodině.

Muž na motocyklu Yamaha jel směrem na Stříbro.

Policisté okolnosti nehody vyšetřují a v místě na silnici II/605 řídili dopravu kyvadlově.