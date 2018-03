ok, jap, rap, Novinky, Právo

Exploze se v areálu ozvala kolem desáté hodiny dopoledne. K výbuchu došlo v areálu rafinérie Česká rafinérská, která náleží skupině Unipetrol. Právu to potvrdil mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl.

„Je to v areálu naší rafinérie. Došlo k explozi jedné nádrže, bylo to bez požáru. Jedná se o nádrž na paliva nebo aditiva, to v tuto chvíli nedokážu určit. Mohu ale ujistit, že vše je nyní pod kontrolou a areál i okolí jsou v bezpečí,“ řekl Právu Kaidl.

Při explozi v chemičce zemřelo šest lidí.

„Žádný požár nevznikl, jednalo se o výbuch. Máme potvrzeno z operačního střediska, že po dojezdu prvních jednotek našli na místě šest mrtvých a jsou tam další těžce zranění,“ řekla Právu mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková.

Záchranáři poslali na místo pět pozemních posádek středočeské záchranky a vrtulníky liberecké a pražské letecké záchranné služby. „Prvotní informace hovořily o šesti zraněných. Bohužel, situace se ukázala mnohem tragičtější. Šest osob utrpělo zranění neslučitelná se životem a zasahující lékaři byli nuceni konstatovat smrt,“ uvedla mluvčí záchranky Petra Effenbergerová.

Podle upřesněných informací byly další dvě osoby zraněny. „Utrpěly středně těžká poranění – jedna popáleniny II. stupně na zhruba deseti procentech povrchu těla a druhá osoba utrpěla devastující poranění obličeje. Po poskytnutí nezbytné péče byly přepraveny do vinohradské a motolské nemocnice,“ doplnila Effenbergerová.

Nemocnice v Praze vyhlásily takzvaný traumaplán, aby byly připraveny na příjem většího počtu zraněných osob.

Policie před polednem potvrdila informace o mrtvých lidech. „V době odstávky provozu došlo k výbuchu, při kterém zemřelo šest osob. Stalo se to při rozebírání konstrukce. Nedošlo k žádnému úniku látek. Příčiny výbuchu policisté nyní budou vyšetřovat,“ konstatovala mluvčí policie Markéta Johnová s tím, že je omezena doprava v okolí.

Zatím není jasné, kdo jsou oběti výbuchu, podle prvotních informací by se mělo jednat o cizince.

Bezprostřední nebezpečí obyvatelům města nehrozí. „Viditelné poškození budov nevidím, je to výbuch nádrže, která byla zničena. Varování pro obyvatele jsme nevydali, je to daleko od obydlených částí. O příčinách nic nevíme, vyšetřovatelé se k místu ještě nedostali,“ řekl České televizi starosta Petr Holeček.

Účast pozůstalým a politování nad tragickou nehodou vyjadřují i politici. Kondolenci na Twitteru zveřejnil premiér v demisi Andrej Babiš i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

„Pan prezident se zármutkem přijal zprávu o tragédii v Kralupech nad Vltavou. Blízkým obětí výbuchu vyslovuje upřímnou soustrast,” uvedl mluvčí.