Jan Středa, Novinky

Devětadvacetiletý muž spadl do rybníka v Zámecké zahradě okolo půl druhé v noci. Na místo vyjely dvě hlídky. V okamžiku příjezdu policistů se již muž držel z posledních sil nad hladinou. Na břeh se nemohl dostat kvůli slabému ledu, který jej obklopoval. Ze stejného důvodu nemohli muže vytáhnout ani policisté.

Hlídka tedy začala chystat tažná lana, muž ale mezitím začal ztrácet vědomí a potápět se pod hladinu. Jeden z policistů se proto začal plazit po ledu až k tonoucímu a snažil se jeho hlavu držet nad vodou. V tom se ale i pod ním led prolomil a ve studené vodě tak skončil i on.

Policisté, kteří muže zachránili.

FOTO: Policie ČR

Mezitím ale jeho kolegové svázali tažná lana z aut a vlezli také do vody, aby se dostali blíž, a hodili policistovi ve vodě lano. Společně pak vytáhli tonoucího muže na břeh. „Díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů se podařilo muži zachránit život,“ řekl Vítek.

Zachráněný muž byl podchlazený a upadal do šoku. Policisté mu poskytli první pomoc a zabalili ho do izotermické fólie. Poté byl předán do péče lékařů.