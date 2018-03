Radim Vaculík, Právo

Podle informací redakce by ještě během středečního večera měli detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) spolu se státním zástupcem připravit návrh na vzetí Elischera do vazby, který musejí soudu předložit nejpozději ve čtvrtek zhruba do sedmé hodiny ranní. Právě v tu dobu totiž uběhne lhůta 48 hodin od Elischerova zadržení. Pokud chtějí, aby skončil dočasně za mřížemi vazební věznice, mají povinnost tuto lhůtu dodržet.

„Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání jsme podali přímo do protokolu o výslechu mého klienta. Ten využil svého zákonného práva a k věci nevypovídal,“ uvedla advokátka. O podané stížnosti nyní musí rozhodnout žalobce z Městského státního zastupitelství v Praze.

Obhájkyně doplnila, že během celého středečního dne i odpoledne a podvečera policie dělala domovní prohlídky.

Měl přijmout úplatek od skupiny Vietnamců



Kriminalisté v úterý obvinili odborníka na drogové kauzy Elischera z přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a tzv. nadržování, při kterém se pachateli pomáhá, aby unikl trestnímu stíhání. Podle médií Elischer přijal úplatek od vietnamské skupiny, kterou soudil v drogové kauze a několika obžalovaným snížil původní tresty.

Jeho komunikaci s vietnamským prostředníkem, který prý konkrétní částky i výše trestu pro obviněné přímo s Elischerem domlouval, údajně zachytily odposlechy policejní Národní protidrogové centrály. Ta případ předala NCOZ a její detektivové pak Elischera více než rok sledovali.

Zjistili, že údajně nejde jen o jeden případ, kdy měl za peníze ovlivnit odvolací řízení a některým obžalovaným snížit jejich tresty. V obvinění, které v úterý citoval server iDnes, se hovoří o celkem čtyřech kauzách, přičemž ve třech figuruje jako obviněný právě Elischer. Je prý podezřelý, že si nechal slíbit úplatek nejméně jeden milión korun. Spolu s ním je v této věci obviněno pět Vietnamců, mezi nimi i zmíněný prostředník, kterého údajně policii stíhá ve všech čtyřech případech.