bad, Novinky

Trojice žen si v roce 2016 vyšlápla na milenku manžela jedné z nich. Jedenačtyřicetiletou ženu vylákaly z bytu v pražských Stodůlkách a u vchodových dveří domu ji fackovaly, kopaly, mlátily a obraly o telefony a prsten. Chtěly z ní dostat přiznání a omluvu za intimní poměr s manželem obžalované třicetileté Thi Thuy Linh Dinh. „Ptaly jsme se jí, co je účelem jejich vztahu. Jestli to bylo kvůli penězům, lásce nebo sexu,“ vyprávěla Thi Linh Chi Dinh (24), sestra podváděné, při lednovém hlavním líčení.

Ženě prý nechtěly ublížit, k násilí se uchýlily poté, co poškozená údajně „nespolupracovala“. Sestry podle verdiktu ženu mlátily hlavou o zeď a kopaly ji do břicha, nohou a intimních partií, zatímco jejich matka Thi Thom Pham hlídala dveře, aby napadená nemohla utéct. Matka obou sester si proto vyslechla mírnější trest. „Nedopouštěla se brachiálního násilí,“ vysvětlila soudkyně Helena Kutzlerová.

Mají zaplatit 70 tisíc



Oběma sestrám původně hrozilo až osm let ve vězení. Soud ale uložil trest výchovný. „Vyjádřily lítost a opakovaně se i zde před soudem poškozené omluvily,“ zmínila Kutzlerová polehčující okolnosti, i když na druhou stranu podotkla, že úplné sebereflexe obžalovaných se soud nedočkal. Poškozená navíc incident podle soudu svým způsobem vyprovokovala. „Je mi to líto, ale byla to bohužel paní poškozená, která byla iniciátorkou celé události,“ konstatovala soudkyně.

Obžalovaným naopak přitížila surovost jejich jednání, fakt, že šlo o jakýsi akt pomsty, a navíc spáchaly více trestných činů. „Šlo o výjimečný exces z jejich jinak řádného života,“ dodala soudkyně. Ženy se mají také vyvarovat jakéhokoliv kontaktu s poškozenou, stejně jako neoprávněného zásahu do jejích osobnostních práv.

A mají také společně zaplatit poškozené skoro sedmdesát tisíc jako nemajetkovou újmu. Jak obžalované, tak státní zástupce i zmocněnkyně poškozené si ponechali lhůtu na případné odvolání proti rozsudku.