Patrik Biskup, Právo

Zubožená zvířata objevili policisté loni v prosinci v kotci u obce Alžbětín. Měla deset kilo podváhu, přežívala ve vlastních výkalech bez žrádla a vody. Martina V. za to policisté minulý týden obvinili z týrání zvířat.

Právo nyní zjistilo detaily otřesného případu, například to, že chovatel lhal svým kolegům z kynologického klubu, když se ho ptali, kde má psy, že je dlouho neviděli. Tvrdil jim, že na ně neměl čas, a proto je daroval ženě z Liberecka.

V žalostném stavu našla policie obě feny začátkem prosince.

FOTO: Policie ČR

„Nechtěl jsem s pravdou vyjít ven, že je mám stále v kotci. Na konci listopadu jsem je úplně přestal krmit, myslel jsem si, že uhynou a budu mít klid,“ vypověděl Martin V.

Neměl na ně čas

S odstupem času považuje to, co udělal, za velkou hloupost. „Věnoval jsem se plně manželce, která měla rizikové těhotenství, navíc jsem musel splácet dluh, takže kromě zaměstnání jsem ještě chodil na brigády. Na psy mi prostě nezbyl čas,“ tvrdil Martin V., který je členem hasičské zásahové jednotky.

To, že o psy řádně nepečuje, zjistila už loni v létě místní policistka. Feny už tehdy byly pohublé a kotec zanedbaný. Martin V. jí sdělil, že kvůli pracovnímu zaneprázdnění na ně nemá čas, a ptal se jí, zda neví o někom, kdo by si je vzal.

Kotce psů

FOTO: Policie ČR

„Někdy v srpnu mě kontaktovala policistka s tím, že dotyčný pán se špatně stará o své psy a že se jich vzdá. To také potvrdil při následné schůzce. Dohodli, že na naše náklady nechá feny prohlédnout a přeočkovat veterinářem a my pak pro ně najdeme nového majitele. Udělala jsem pár fotek a s tím jsme se rozloučili,“ uvedla Ivana Jensenová ze spolku Nalezenci-Šumaváci, který se stará o opuštěná a nalezená zvířata.

Záchrana přišla za pět minut dvanáct

Podle ní ale pak Martin V. termín dalšího setkání stále odsouval. „Později jsem se dozvěděla, že majitel psů rozhlašuje, že již je někomu daroval. Tak jsem to vypustila z hlavy,“ dodala Jensenová. Začátkem prosince pak dotyčná policistka zjistila, že psi jsou stále v kotci. To, co viděla, ji šokovalo a okamžitě přivolala veterináře.

„Obě feny se slabostí nemohly ani udržet na nohou, jevily známky úplného vyčerpání. V kotci neměly vodu ani krmivo, podlaha byla pokrytá exkrementy,“ řekl přivolaný zvěrolékař a odhadl, že hladovění psů trvalo přibližně půldruhého měsíce. Zvířata okamžitě putovala do psího útulku.

Podle soudního znalce Jiřího Zeleného přišla záchrana psů za pět minut dvanáct. „Podařilo se je stabilizovat. Stačil měsíc v dobrých rukou a vylízali se z toho. Teď už není problém, aby si zvykli na nového pána,“ dodal Zelený.