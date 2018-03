Patrik Biskup, Právo

Vše začalo rozvodovým řízením v roce 2014. Žena požadovala v rámci majetkového vyrovnání po exmanželovi miliónové částky s tím, že když je nedostane, obviní ho ze znásilnění jejich dítěte.

To se také stalo a kriminalisté spustili vyšetřování, během kterého se 38letý muž musel například podrobit sexuálnímu zkoumání, zda není pedofil nebo úchyl. Většina přátel s ním ukončila kontakt, opatrovnický soud dítě svěřil do péče matky.

Pravda vyšla najevo za několik měsíců. Ukázalo se, že matka syna navedla, co má vypovídat, aby otce co nejvíce pošpinil. A karta se začala obracet. Ženu policie začala trestně stíhat za vydírání a křivé obvinění. K tomu později přibylo obvinění z útoku na sociální pracovnici, kterou matka fyzicky napadla při realizaci soudního příkazu o odebrání dítěte matce. Nyní kriminalisté rozšířili trestní stíhání ženy za to, že štvaním proti otci negativně ovlivnila citový a mravní vývoj syna.

U ženy psychiatři hovoří i o její bájné lhavosti a pomstychtivosti

„Naváděla ho, aby policii řekl, že mu otec strkal prsty do konečníku a dával si jeho penis do úst,“ kladou matce za vinu. Chlapec to pak v prvopočátku u výslechu tvrdil, později se ale přiznal, že lhal. Podle znalců může mít takové ovlivňování ze strany jednoho z rodičů pro dítě do budoucna nepříznivý vliv. „Je způsobilé narušit jeho morálku a vyvolat u něho společensky nežádoucí přístupy k obecně uznávaným společenským pravidlům,“ napsali psychiatři. U obviněné ženy pak shledali sklony k teatrálnosti a přehánění. Hovoří i o její bájné lhavosti a pomstychtivosti.

Za napadení sociální pracovnice už žena stanula před soudem. Útoku předcházelo to, že nerespektovala rozhodnutí opatrovnického soudu o svěření dítěte otci. Úřednice si tak pro něj musela přijít v doprovodu policie. Matka dítě nejdříve schovávala. Útok přišel ve chvíli, kdy úřednice chlapce odnášela po schodech. Žena ji zezadu chytila za vlasy a trhla. „Pak jsem viděl, že v ruce drží chomáč vlasů,“ vypověděl policista Jiří Brož.