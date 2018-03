Radim Vaculík, Právo

Roční výdaje rodičů na jednoho hokejistu se mohou odhadem vyšplhat až na osmdesát tisíc korun.

Jenže někdy se rodiče, kteří mají od svých potomků přehnané očekávání a v hokejovém prostředí se příliš neorientují, stanou snadnou kořistí podvodných hráčských agentů. Ve snaze zajistit dítěti lepší kariéru jim zaplatí desetitisíce korun za smlouvy, které mladým, často průměrným hráčům slibují nesplnitelné.

„V minulosti jsme narazili na problémy s hráčskými agenty, respektive s lidmi, kteří se za ně někdy i podvodně vydávali. Rodiče hráčů v žákovském věku s nimi uzavírali nevýhodné smlouvy pod různými přísliby stáží či kempů v zahraničí anebo zajištění místa v klubu,“ potvrdila Právu právnička české pobočky Transparency International Sylvie Kloboučková.

Tato nezisková organizace už několik let spolupracuje s Českým svazem ledního hokeje (ČSLH) ve snaze pomoci takovým rodičům a malým hráčům vyvarovat se špatných zkušeností, jakých byla dříve celá řada.

Rodiče platili, agent předstíral snahu

Zavedli společnou Etickou linku, kam mohou lidé hlásit své problémy, zkušenosti a podávat podněty. Dělají pak i osvětové akce pro rodiny snažící se vychovat budoucí hokejové hvězdy.

Kloboučková upozornila, že na rozdíl třeba od fotbalu nemusejí mít hokejoví agenti žádnou oficiální licenci a skládat nějaké zkoušky. „Může to dělat prakticky kdokoli,“ uvedla.

Problematické případy prý hokejový svaz v minulosti zaznamenal napříč všemi věkovými kategoriemi, nejčastěji se ale jednalo o hráče v žákovském věku do čtrnácti let. „Šlo spíše o začínající mladé hokejisty, kterým agent nasliboval hory doly, a pak z toho dost nesplnil. Zčásti se na tom ale podílejí i rodiče, jejichž ambice byly přehnaně vysoké,“ potvrdil její slova mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

„Rodiče podepsali naprosto nesmyslnou smlouvu, v níž se zavázali k úhradě značných částek v řádech desítek tisíc korun, přičemž na druhé straně povinnosti toho agenta, které v ní byly zakotveny, byly minimální,“ vysvětlil.

Rodiče prý často investovali nemalé částky s vidinou, že jejich dítě pojede na nějaký tréninkový kemp do zámoří, což si ale mohli sjednat přímo a nemuseli platit žádnému prostředníkovi či agentovi. Ten se navíc jen zavázal k vágní formulaci, že „vyvine maximální úsilí“ třeba k zajištění smlouvy v zahraničí, což je u soudu jen obtížně vymahatelné.

Jedním příkladem za všechny je kauza „agenta“ jménem Libor Švindl. Tento muž někdy i méně úspěšným hráčům či juniorům údajně sliboval zajištění angažmá v zámoří, vybíral prý od nich nemalé částky, ale skutek utek.

Případ nabral takových obrátek a rozsahu, že Švindl nakonec předloni skončil u kladenského okresního soudu s obžalobou za zpronevěru. Obžaloba a zatím nepravomocný rozsudek z loňského 13. listopadu mu kladou za vinu poškození nejméně jednadvaceti lidí včetně několika Slováků se škodou přesahující dva milióny korun.

„Byl mu uložen úhrnný trest odnětí svobody na 5,5 roku do věznice s ostrahou a také peněžitý trest padesát tisíc korun,“ upřesnil v pátek místopředseda kladenského soudu Ivo Poštolka.

Na množící se případy takových „agentů“ proto hokejový svaz zareagoval tím, že předloni v listopadu spustil projekt tzv. certifikace agentů, kteří jsou oficiálně registrováni přímo u ČSLH. Jejich seznam je na stránkách svazu.

Peníze nechce předem

A jak vlastně má spolupráce s agentem vypadat? Nejnadanější mladé hokejisty sledují skauti i samotné kluby už od malička. První profesionální smlouvu s klubem však mohou hráči získat až v šestnácti letech.

Když si někdo řekne o peníze za své služby dřív, tak je to podle dlouholetého hokejového agenta Pavla Maršouna podvod. „Normální agent si bere peníze až v okamžiku, kdy ten kluk vydělává nějaké větší peníze na základě profesionální smlouvy. Dostává od něj asi pět procent. Do té doby nemůže po hráči přece nic vyžadovat,“ má jasno Maršoun.

Ten mimo jiné zastupuje nejlepšího českého hráče současnosti Jakuba Voráčka z NHL či v české extralize reprezentanty Jakuba Klepiše z Mladé Boleslavi anebo ostrostřelce Martina Růžičku z Třince. Často to podle něj může trvat i několik let. Vždyť výplaty mladíků za jejich první profesionální smlouvu se podle agentů pohybují jen od tří do sedmi tisíc korun měsíčně.

Služby pro Maršounovy klienty přitom bývají prý individuální. Někteří klienti od něj potřebují zařídit lékaře, jiní kondičního trenéra, materiální vybavení nebo jen konzultace. Samozřejmě u dospělých profesionálů mají pak agenti hlavně v popisu práce vyjednání co nejlepší smlouvy pro svého klienta.