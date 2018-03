Soudy dosud o jejich vině pravomocně nerozhodly, oba jsou po celou dobu trestního řízení doma a berou polovinu z 30tisícové mzdy. Podle služebního zákona si nemohou přivydělat.

Konečný verdikt nepadl ani ve čtvrtek během odvolacího řízení u Krajského soudu v Plzni. Ten už v pořadí dvanáctým rozhodnutím v této kauze jednání odročil s odůvodněním, že chce vyslechnout ještě jednoho vietnamského svědka. Další šanci na skončení kauzy tak mají celníci v polovině dubna.

Pokud je soud obžaloby zprostí, stát by jim musel doplatit mzdu za všechny roky zpětně. Dále by v případě očištění mohli žádat o odškodné za neúměrnou délku soudního řízení, případně za nedůvodné stíhání. Nárok by také měli na výsluhu. Ve hře jsou tak miliónové částky.

Ani jeden z obžalovaných nechtěl svoji finanční situaci nijak komentovat. „Aspoň vidíte, jak se u nás soudí,“ řekl Právu pouze Ladislav Vogeltanz.

O kontrolách nesepsali žádný protokol a vyinkasované peníze si mezi sebou rozdělili. státní zástupce

S oběma celníky je to přitom jako na pověstné houpačce. Jednou je prvoinstanční soud v Domažlicích osvobodil, pak po zásahu odvolacího soudu zase obrátil. Posledním rozsudkem z listopadu loňského roku byli okresním soudem uznáni vinnými ze zneužití pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku. Oba dostali podmíněné tresty zákaz práce v bezpečnostních složkách.

„Při rozhodování o výměře trestu jsme zohlednili délku soudního řízení, kterou nelze přičítat obžalovaným,“ uvedl při odůvodnění rozsudku domažlický soudce Milan Anderle.

Upozornil ale na to, že důkazní situace byla složitější. „Svědci v prvopočátku nechtěli vypovídat, aby se nedostali do sporu s obžalovanými. Jejich prvotní snahou bylo odepřít výpověď,“ vysvětlil Anderle.

Obžaloba tvrdila, že celníci požadovali od prodejců na tržnici různé finanční částky za přimhouření oka nad nelegálním prodejem padělků. Výběr peněz prezentovali jako pokutu za porušení předpisů. „O kontrolách nesepsali žádný protokol a vyinkasované peníze si mezi sebou rozdělili. Zboží přitom nezabavili a nechali ho dál na stáncích, za to inkasovali desítky tisíc korun,“ uvedl státní zástupce.

Vše prý řádně vyúčtovali

Obžalovaní si od začátku stojí za tím, že se ničeho nedopustili. Podle nich šlo ze strany stánkařů o odvetu za časté kontroly. Pokud udělovali pokuty za porušení předpisů, tak to podle obžalovaného Vogeltanze probíhalo tak, že prodejci za přítomnosti překladatele nejprve vysvětlili, čeho se dopustil. „Jestliže souhlasil s pokutou a zaplatil ji na místě, dostal jako doklad útržky z bloků. Peníze jsme řádně vyúčtovali,“ uvedl.

Stánkaři ale tvrdili opak. „Přišel za mnou celník a řekl mi, že prodávám značkové věci a že za to musím zaplatit pokutu. Já jsem mu na to odpověděl, že mám u sebe jenom padesát eur. Řekl, že to stačí, a peníze si vzal. Zboží mi nechal, ale potvrzení o zaplacení pokuty jsem od něho nedostal,“ řekl vietnamský svědek. Stejný scénář kontroly popsali ještě další dva stánkaři.

Výpověď Vietnamců nepřímo potvrzují další důkazy. Například audionahrávka, kterou při kontrole pořídil jeden z trhovců. „Máš tady padělky. Buď zaplatíš, nebo budu muset sepsat protokol a zboží ti sebereme,“ říká celník na nahrávce.

Z té je dále patrné, že plagiáty nezabavil a s trhovcem, který „pokutu“ zaplatil, se loučí radou: „Dej si to někam, aby to nebylo přímo na stánku.“

Další z důkazů, o které se soud opřel, je záznam z odposlouchávacího zařízení, které vyšetřovatelé instalovali do služebního vozidla celníků. „Je na něm zachycena vzájemná komunikace, ze které vyplývá, že při kontrole stánkového prodeje postupovali v rozporu s předpisy,“ uvedl k tomu soudce.