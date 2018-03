„Využil špatného zdravotního stavu poškozené, která už nedokázala rozumně uvažovat. Vylákal od ní podpis na plnou moc k prodeji domu, který nikdy nechtěla z vlastní vůle prodat,“ uvedl na adresu Hucla předseda senátu Miloslav Sedláček.

Prostřednictvím svého známého v realitách Kaisera a jeho spolupracovnice Šnoblové pak Hucl prodal dům poškozené za půldruhého miliónu korun, přičemž na účet seniorky přišel jen necelý milión. „Všichni tři jednali s úmyslem získat pro sebe majetkový prospěch. Prodej nemovitosti uskutečnili, přestože věděli o špatném duševním stavu poškozené, která v důsledku rozvinuté Alzheimerovy nemoci nebyla schopná vnímat smysl prováděných úkonů,“ tvrdil v obžalobě státní zástupce.

U poškozené, která neměla žádné příbuzné, se nemoc naplno rozjela v roce 2010. Ještě předtím, než seniorku zbavil soud svéprávnosti, si od ní Hucl nechal podepsat plnou moc na prodej jejího domu v Řevničově u Příbrami. Podle soudního znalce v okamžiku podpisu plné moci a kupní smlouvy nebyla poškozená vůbec schopna chápat, co se kolem ní děje.

Byla mimo realitu



„Při jedné z kontrol jsem v pacientském spise poškozené našel zplnomocnění ředitele Hucla k prodeji jejího baráku s pozemkem,“ líčil u soudu spolumajitel sanatoria Miloš Matoušek. Okamžitě prý šel zjistit, v jakém zdravotním stavu se seniorka nachází.

„Seděla na posteli a byla úplně mimo realitu. Vletěl jsem na Hucla, co to má znamenat. Jen sklonil hlavu a mlčel,“ prohlásil Matoušek. Když pak zjistil, jak se věci mají, požádal Kaisera se Šnoblovou, aby zrušili prodej majetku. „Vysmáli se mi do očí, že jí nic nevrátí,“ vypovídal dále Matoušek.

Hucl se hájil tím, že ho poškozená sama o prodej nemovitosti požádala. „Říkala, že s tím potřebuje pomoci, že vůbec nikoho nemá a je na všechno sama. O tom, že je vážně nemocná, jsem neměl tušení. Působila na mne úplně normálně. O jejím zdravotním stavu jsem se dozvěděl, až když mě vyslýchala policie,“ vypovídal před soudem Hucl.

Měla mít exekuci



Podle starosty Řevničova Jiřího Petráška přišel Hucl na obecní úřad s tím, že žena má dluhy a hrozí jí exekuce. „Ukázal od ní podepsanou a úředně ověřenou plnou moc k prodeji jejího baráku a lékařskou zprávu o tom, že je svéprávná. Na to konto nemovitost prodali s tím, že se vyrovnají s exekutorem a zbytek peněz dají poškozené na přilepšenou,“ řekl Petráček.

Podle soudu jsou podmíněné tresty dostatečné. „Obžalovaní byli doposud bezúhonní. Museli jsme také zohlednit šestiletou délku soudního řízení, která vznikla i vinou justičních orgánů,“ vysvětlil Sedláček.