„Pachatel se snažil tvář zakrýt šátkem či šálou. Hovořil i slovensky,“ uvedla mluvčí policie Gabriela Holčáková.

Podle ní šlo o muže vysokého asi 180 centimetrů, ve věku zhruba 45 až 55 let. „Byl oblečen do tmavého oděvu, širších kalhot a bundy,“ uvedla mluvčí. Policie nyní žádá veřejnost o případné svědectví, které by pomohlo k odhalení identity lupiče.

Podezřelý z přepadení banky

FOTO: Policie ČR

„Kriminalisté zahájili k objasnění okolnosti události úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin loupeže. Pachateli tak hrozí trest odnětí svobody až na deset let,“ dodala mluvčí.