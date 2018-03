Vyplývá to z obžaloby, kterou nyní podal k soudu státní zástupce a se kterou se Právo seznámilo. Podle závěrů vyšetřovatelů trpěla dívenka několik měsíců. Důkazy, na kterých obvinění stojí, vypovídají o tom, že si pěstounka na malé neteři vylévala vztek hned od začátku, co ji společně s manželem dostali do péče.

„Když nezletilá neposlouchala, nechtěla jíst nebo plakala, tak ji v rozčilení bila do obličeje, kousala do tváře nebo do ní strkala, až upadla na zem,“ stojí v obžalobě.

V důsledku těchto útoků měla dívenka například zlomenou čelist a nemohla jíst. „Vše vyvrcholilo 5. října, kdy obviněná nejméně třikrát udeřila nezletilou do hlavy koženým opaskem s kovovou přezkou,“ popisuje smrtící útok státní zástupce. Poté, co dívenka upadla do bezvědomí, žena ji chytla, začala s ní prudce třást a polévala ji vodou, aby se probrala. Holčička po pěti dnech zemřela v nemocnici na masivní krvácení do mozku.

Matka si ničeho nevšimla

„Obviněná mohla vzhledem k intenzitě útoků a nízkému věku poškozené takový následek předpokládat,“ tvrdí žalobce. Za týrání svěřené osoby a ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí pěstounce až 16 let vězení.

Manželský pár měl svěřeny do pěstounské péče dvě nezletilé děti – kromě dvouleté dívky také její šestiměsíční sestřičku. Biologickou matkou obou dětí je sestra manžela obviněné ženy. Právo se s ní spojilo, ale rozhovor odmítla. U výslechu na policii měla uvést, že za dětmi k pěstounům jezdila. Žádného zranění dcery si prý nevšimla. Obě děti pobývaly v rodině příbuzných od konce července. „Předtím byly umístěny v dětském centru ve Strakonicích a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči v Praze,“ uvedla vedoucí sociálního a zdravotního odboru rokycanské radnice Blanka Kohoutová.

Rodina působila zcela běžným dojmem. Nezaznamenali jsme žádná oznámení. sociální pracovnice

Vlastní otec dětí byl podle ní omezený ve svéprávnosti a matka neměla pro péči o dcerky podmínky.

O děti ale projevili zájem matčin bratr se ženou. Byly jim svěřeny do péče rozhodnutím okresních soudů v Písku a v Příbrami loni v červnu.

Ve stejné době se rodina přestěhovala do Rokycan. Měla zařízený byt, věci pro děti a zajištěného pediatra. Strýc s tetou a holčičkami pak ještě několikrát navštívili sociální odbor. Pokaždé tvrdili, že nemají žádné problémy, chtěli většinou poradit ohledně čerpání dávek.

Týrání přibývá



„Rodina působila zcela běžným dojmem. Nezaznamenali jsme žádná oznámení o špatné péči či podezření na týrání ani ze strany veřejnosti, ani ze strany odborníků,“ poznamenala Kohoutová.

Dodala, že hned po oznámení policie byla mladší holčička soudem svěřena na přechodnou dobu do péče prověřené pěstounce. Podle údajů z Ministerstva práce a sociálních věcí případů týrání dětí v náhradní rodinné péči přibývá. Od roku 2009, kdy ministerstvo vede tuto statistiku, došlo ke čtyřnásobnému nárůstu. Jen za loňský rok to bylo 65 případů.

Celkem je v České republice evidováno přes 11 tisíc pěstounů, z toho 8000 jsou příbuzní dětí a zbytek cizí lidé.