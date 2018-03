Nehoda na dálnici D1 se stala na 129. kilometru mezi exity Velký Beranov a Měřín ve směru na Brno. Provoz byl přibližně po hodině obnoven. Na dálnici havarovala dodávka, která podle mluvčí policie Dany Čírtkové skončila mimo komunikaci převrácená na střechu.

Na místě nehody přistával vrtulník záchranářů. Záchranáři na místě vyšetřili jednoho člověka, kterého ale nebylo nutné transportovat do nemocnice, řekla ředitelka Zdravotní záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.

Kolona v délce pěti kilometrů se vytvořila ráno na Pražském okruhu ve směru na Ruzyň. Dvě auta se srazila na 19. kilometru, další na 81. kilometru u Modletic. Auto na boku hlásil server dopravních informací také na úrovni Zličína.

Příjezd aut do Prahy zdržují také kolony na dálnici D5 a D6, kde byly tři drobné nehody na úrovni ruzyňského letiště. Vážnější nehody byly na dálnici D7 ve směru na Prahu. Při dvou kolizích se tam srazila celkem tři auta. Veškeré nehody se ale pravděpodobně obešly bez vážnějších zranění.

Nehoda u Buštěhradu na Kladensku

Se zpožděním musejí počítat také řidiči v Horních Počernicích, kde se srazila dvě auta. Tři vozy se střetly také u Říčan. Zpoždění na autobusové síti hlásí také pražský dopravní podnik nejen v Praze, ale rovněž ve Středočeském kraji.

Sněží od rána také v Libereckém kraji, komunikace jsou sjízdné, silničáři ale doporučují zvýšenou opatrnost. I když je sněžení slabé, hlavně v horských oblastech zůstávají i na hlavních tazích zbytky sněhu a vozovky mohou klouzat. Žádné problémy ale zatím podle policie hlášeny nejsou.

Nehoda v Oldříši na Pardubicku

Motoristé by si měli dát pozor i na led z vody, která na vozovku stéká z okolních strání. Na řadě míst při předchozích silných mrazech zamrzly propustky a voda, která by za normálních okolností protekla pod silnicí, vytéká na vozovku a vytváří ledové plotny. Třeba v Jablonci jsou kvůli tomu některé úseky silnic neprůjezdné. Led tam postupně odstraňují ručně.

Několik nehod řešili také hasiči na Pardubicku. Ve Strašově skončilo auto na střeše a tři osoby převezla záchranná služba do nemocnice. K vyproštění dvou nákladních aut následně vyrazily jednotky do obce Krouny a také k havárii auta do Oldříše. „Při nehodě došlo k poškození telefonní skříňky. Řidička neutrpěla žádné zranění. Hasiči zajistili vozidlo a po zadokumentování všech stop k vyšetření nehody vyprostili vozidlo z příkopu,” uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Sněžení na Vysočině



Sněžení a na některých místech kraje také namrzající déšť mohou komplikovat dopravu na Vysočině. V noci a ráno bylo podle dispečinku Krajské správy a údržby silnic v terénu přes 90 sypačů. Hlavní tahy jsou po chemickém ošetření mokré, na silnicích nižších tříd leží místy sníh krytý posypem.

Dopravu na silnici I/38 u Skuhrova na Havlíčkobrodsku omezuje přibližně od 6:00 nehoda nákladního automobilu. Podle dispečera krajských silničářů je na vozovce rozsypaný náklad, provoz řídí policisté a jezdí se kyvadlově.

Nehoda v obci Krouny na Pardubicku

Mrznoucí sněžení by v úterý mohlo na mnoha místech Jihočeského kraje komplikovat sjízdnost vozovek. Silničáři udržují komunikace téměř ve všech okresech, méně práce mají zatím jen na Prachaticku. Řekla to dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Pavla Pulcová.

„V terénu máme většinu techniky. Většinou sněží, ale někde je spíš mrznoucí déšť,” uvedla. Všechny vozovky v kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností.