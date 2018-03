Incident se stal ve čtvrtek krátce před patnáctou hodinou, kdy do skoro plné osmimístné kabiny jako poslední přiskočil napadený lyžař. Muž chtěl po dalším z pasažérů, aby se malinko posunul, a on si mohl sednout na ještě volné poslední místo v kabině.

Oslovený odhadem 35letý turista, doprovázený malým klukem, ale odpověděl bojovým postojem a nenadálým fyzickým útokem. Rvačka o místo v kabině trvala možná půldruhé minuty, zbylých šest pasažérů v kabině lanovky rvačce nečinně přihlíželo.

Útočník několikrát zasáhl protivníkovu tvář a různé části těla. Nahoře na Černé hoře vystoupil z lanovkové kabiny a spolu s dítětem zmizel v davu. Napadený lyžař musel vyhledat pomoc záchranářů. První pomoc poskytla zraněnému muži Horská služba.

Policie hledá svědky



„Zraněného muže přivolaní záchranáři transportovali na ošetření do nemocnice v Trutnově. Policisté ze Svobody nad Úpou případ zadokumentovali pro podezření z přečinu výtržnictví,“ uvedla v pondělí policejní mluvčí Šárka Pižlová.

Police nyní hledá svědky, kteří by ji pomohli muže ztotožnit. Nápomocni mohou být zejména lidé, kteří byli přímo v dotčené kabině. „Z šetření vyplynulo, že útočníkem nebyl lyžař, ale pouze návštěvník, který zřejmě doprovázel na vrchol Černé Hory svého syna. Útočník byl ve věku od 30 do 35 let, silnější postavy, 170 centimetrů vysoký, oblečený do červené zimní bundy a šedé zimní čepice,“ popsala Pižlová.

Policie zveřejnila i fotografii údajného útočníka. „Pokud nás policie žádá o pomoc, jsme jí podle možností nápomocni,“ podotkla mluvčí SkiResortu Černá hora-Pec Zina Plchová. Případní svědci se mohou přihlásit na tísňové lince 158.