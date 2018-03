Původně se zdálo, že jde o sebevraždu. Člena motorizované hlídky z místního oddělení a zároveň psovoda našel 3. února 2015 pejskař, jak visí oběšený na laně.

Jenže kriminalisté později zjistili, že tak jednoduché to nebude. Před pár měsíci oznámili, že jejich kolega se stal obětí vraždy, a Právo nyní zjistilo okolnosti případu, nad kterými zůstává rozum stát. Podle dosavadních závěrů detektivů policista vložil hlavu do oprátky zcela dobrovolně. Kvůli hrozícím problémům se zákonem se prý dohodl se svým stejně starým kamarádem, že nafingují jeho sebevraždu. Chtěl se tak údajně dostat do psychiatrické léčebny.

Byla to vlastně snaha policisty vyhnout se prověřování ze strany inspekce Jakub Grmela, žalobce

Svůj život vložil do jeho rukou. Jenže recidivista, jenž měl násilnickou minulost a který mu u toho na mostě asistoval, ho nechal zemřít.

Původně mu sliboval, že ho zachrání a včas smyčku odřízne. Místo toho podle kriminalistů využil šance a zbavil se ho jako nepohodlného svědka předchozích zločinů.

Policajt, nebo rošťák?

Policistu nechal viset a chladnokrevně odjel. Za vraždu mu teď hrozí až dvacet let vězení.

„Byla to vlastně snaha policisty vyhnout se prověřování ze strany inspekce, které mu v té době hrozilo kvůli podezření z vydírání místních squaterů,“ řekl k tomu Právu dozorový žalobce Jakub Grmela z olomoucké pobočky Krajského státního zastupitelství v Ostravě.

Z vyšetřování případu skutečně vyplynulo, že policista nemínil svůj čin vážně a nechtěl se zabít.

S recidivistou se spřátelil jen několik měsíců před smrtí. Spolu s bývalou přítelkyní, rovněž policistkou, a kolegou z olomouckého policejního sboru patřili do jeho party. „(Recidivista) si hrál na jeho kamaráda a omotal si ho kolem prstu. Prostě to spolu pekli,“ uvedl k tomu důvěryhodný zdroj Práva znalý místních poměrů.

Co všechno spolu prováděli, to už i kvůli následné policistově smrti vyšetřovatelé Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) podrobně nemohli zjišťovat.

Schopný manipulátor

Nicméně měli podezření, že recidivista společně s policistou a někdy i jeho kolegou projížděli Olomouc a okolí a zajímali se o lidi, kteří vypadali jako drogově závislí.

Ty pak údajně bezdůvodně kontrolovali a šikanovali. Nikdo se však neodvážil si na jejich jednání stěžovat. Udělal to až jeden známý skupiny olomouckých squaterů, který měl sám s jedním z policistů a jeho kamarádem recidivistou velmi špatnou osobní zkušenost.

Jeho oznámení začali lidé z GIBS prověřovat a shromažďovat důkazy o tom, že povedená trojice squatery koncem roku 2014 nejen šikanovala, ale zřejmě i vydírala.

„Jakmile vyšlo najevo, že GIBS šetří to napadání squaterů, dotyčný recidivista se lekl, že se přes podezřelého kamaráda policistu dostane i k němu, a tak řešil, jak se ho zbavit,“ uvedl zdroj redakce seznámený s vyšetřováním kauzy.

Policie téměř rok netušila, že se smrtí kolegy není něco v pořádku

„Vymyslel, že mu nakuká, že když se pokusí oběsit, že pak skončí na psychiatrii a vyhne se prověřování inspekce. A ten policista souhlasil, protože si myslel, že ho pak zachrání,“ doplnil zdroj Práva s tím, že podezřelý muž byl prý velmi zdatným manipulátorem.

Osudného 2. února 2015 se tak vydali autem k mostu přes Trusovický potok. Společnost jim dělal i druhý z policistů, který byl rovněž podezřelý z napadání squaterů. Ten však zůstal v autě, když první dva vystoupili s tím, že jdou na most řešit to, co se kolem nich a GIBS děje.

Jak už bylo zmíněno, rozhodli se uskutečnit onen pro mnohé neuvěřitelný plán.

Slib, že svého pověšeného kamaráda odřeže, recidivista jednoduše podle policie nesplnil a utekl zpět do auta, kde seděl druhý z mužů zákona.

„Ptal se, kde je kolega, ale podezřelý mu odvětil, ať se na něj vykašle, že se oběsil,“ popsal dál zdroj.

A jaká byla reakce druhého z policistů? Ještě překvapivější, protože nebyla téměř žádná. Sice vyběhl z auta a uviděl visícího kolegu, jenže pak se do vozu vrátil a odjel i s podezřelým z místa činu, aniž by se parťáka z hlídky pokusil zachránit anebo věc jakkoli řešit.

Mohlo jít o dokonalý zločin. Policie téměř rok netušila, že se smrtí kolegy není něco v pořádku. Jenže recidivista poté skončil ve vězení za jiné prohřešky a chtěl se policistům zavděčit, udělat si u nich tzv. oko, aby z toho mohl při ukládání trestů za své dřívější činy profitovat. Zavolal si kriminalisty a začal tvrdit, že byl svědkem vraždy policisty. Za vraha označil parťáka mrtvého policisty, svou bývalou přítelkyni a jejího bratra.

Tento policista však nakonec o všem promluvil a pomohl ho usvědčit. Až později mu prý došlo, co se stalo. Sám se však obvinění také nevyhnul. Podle žalobce Grmely je tento nyní již bývalý policista stíhán pro neposkytnutí pomoci. Hrozí mu až tříletý trest.

Vyšetřování případu nyní finišuje. Policie by do měsíce měla předložit státnímu zástupci spis s návrhem na podání obžaloby. Muž obviněný z této vraždy vinu doteď popírá a odmítá vypovídat.